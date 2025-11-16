「ユーミン」こと松任谷由実さんの公式インスタグラムが更新され、コンサートツアーにおける、チケットの転売対策について、注意喚起が出されました。

公式インスタグラムでは、マネージャー名で「ツアーにお越し頂くみなさまへ。」と題し「本ツアーから、入場時に本人確認をさせて頂くことに致しました。」と、投稿。



続けて「確認などせず皆様にお楽しみ頂きたいと思ってここまでやってきました。」と、記しました。





そして「しかし転売が相次ぎ、価格が高騰していくのを見過ごすことはできない。という判断に至りました。」と、説明しました。





公式インスタグラムでは「一部の心無い人たちのために皆様にご迷惑をお掛けしてしまうこと、大変心苦しく思っているのですが、業界をあげて転売に取り組んでおり、私達も許すことはできないと考えております。何卒、皆様にご理解頂きますよう、お願い致します。」と、投稿。



続けて「もし行けなくなった、またチケットがないか確認したいという方は、公式のチケプラトレードをご活用ください。『チケプラトレード』以外での不正転売等で入手したチケットでは本公演にご入場いただけませんので、ご注意くださいね。」と、呼びかけました。



そして、【入場の際のご注意】として、注意点を記しました。







◆代表者様は「有効期限内、顔写真付き本人確認書」を必ずお持ちください。入場時に確認させて頂きます。

◆同行者様は、必ず代表様と一緒にご入場頂くことになります。

お待ち合わせの上、一緒にご来場ください。

※社員証や顔写真付きクレジットカードは無効です。

※代表者の有効な顔写真付き本人確認書が無い場合や、チケットと本人確認書の氏名が異なる場合は、代表者・同行者ともに入場できません。この場合、チケット代の返金もございません。





最後に、公式インスタグラムでは「詳細に関しては、松任谷由実公式サイトからご確認ください。 こちらの情報を、皆様に拡散して頂けると助かります！ 何卒、宜しくお願い致します。 皆様のご協力、心から感謝しております。 それでは、全国で皆様をお待ちしております！」と、ファンに向けて呼びかけています。



