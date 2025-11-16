巨人からドラフト５位で指名された沖縄電力の小浜佑斗内野手が１６日、那覇市内で入団交渉を行い、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。

中部商から沖縄電力へと進み、社会人６年目で念願の指名となった。昨年は九州地区都市対抗２次予選で打率５割３分８厘をマークし、守備面では強肩でグラブさばきも軽快。走攻守３拍子そろう１８０センチの大型遊撃手は「社会人に入った時点から、プロの世界で挑戦したいという気持ちは常に持ち続けていた。６年という長い期間がたってしまったんですけど、やっとスタートラインに立てました。ここからはもう本当に自分次第、あとは自分がどれだけできるかだと思う。これまで以上に自分に厳しくやっていけたら」と意気込んだ。

背番号は６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）が２度目の監督就任時に背負った「３３」に決定。「すごくいい番号をいただいた。その背番号に恥じないように僕らしいプレーを、１軍の舞台で見せていけたらなと思っております」と決意を示した。また、長嶋さんの偉大な功績をたたえ、来季から創設される「長嶋茂雄賞」についても、「長嶋さんに縁のある番号をつけるのは、今のところ僕しかいないのかなと思う。まずはその賞を取れるように頑張っていければ」と意欲を燃やした。