湯原昌幸（78）がボーカルを務めたグループサウンズ（GS）のバンド「スウィング・ウエスト」の名曲「雨のバラード」。1968年にシングルのB面曲として世に出たが、人気に火が付くまで時間は掛からなかった。その後、ソロでも大ヒット。湯原はバラエティ番組にも進出するようになり、今なおオシドリ夫婦として知られる荒木由美子（65）と結ばれるきっかけにもなった。だが「本道は音楽」との思いはずっと変わっていない。

月に100万以上稼ぎ、実家を援助 ソロデビューの夢をつなぐ

「イントロがチェンバロで、ちょっとクラシカルな匂いのするメロディーラインとアレンジだったでしょ？ 銀座ACB（アシベ）のお客さんからのリクエストでも、『雨のバラード』が俄然多くなってきたので、両A面になった。だから“雨バラ”のレコードジャケットは2種あるんだよね。やっと“雨バラ”が日の目を見たという思いだった」

1970年にスウィング・ウエストが解散すると、一人っ子の湯原は父から「家業を継げ」と迫られた。だが昭和中盤の当時に月に100万円以上を稼ぎ、実家にも援助していたことを盾に「ソロデビューの夢をかなえたい」とこれを突っぱね、銀座や六本木のジャズ喫茶で弾き語りをはじめた。六本木の絨毯バーでは尾崎紀世彦の後任として出演し、1970年4月に「見知らぬ世界」でソロデビューを果たした。だが、思うようには売れなかった。1971年に2枚目のシングルを出すにあたり、絨毯バーでの尾崎の相方が歌っていた曲が候補にあがった。「今にわかるわ」という曲だ。

「調べたら、『ヒデとロザンナ』になる前の『ユキとヒデ』時代のヒデ（出門英）とユキ（佐藤由紀）が作った曲で。これがなかなかいい曲で『シングルにしよう』と考えたんです。B面曲をどうするかという段で『雨のバラード』にするか、となって。だからこの時も“雨バラ”はB面の予定だったんです」

だが曲を完成させると、「やっぱり“雨バラ”がいいんじゃない？」という声が大きくなった。名曲は1度ならず2度までも、その力でA面にのし上がってきたのだ。

「絨毯バーで、バーニングの周防（郁雄）さんが、ビクターのディレクターを連れてきたときに、“雨バラ”と『今にわかるわ』を歌ったの。周防さんは“雨バラ”を絶賛したけど、ディレクターは『ダメダメ、こんなの売れないよ』って。『じゃあ賭けるか？』なんて話をしてたけど、後に、周防さんに『御馳走するから』って呼ばれたよ（笑）」

ソロ版の「雨のバラード」は、時間を置いて名古屋から火が付いた。リクエストが多かった東海ラジオのサテライトに訪れた際は、土砂降りの雨だったという。

「雨の曲なんで、梅雨どきに向かって4月にリリースしたけど、夏が過ぎても秋が過ぎても売れない。デビュー曲と同じくまたダメか、なら、また弾き語りでもして仕事がなくなったら実家継げばいいか、なんて思ってた（笑）。それがあれよあれよという間に売れ出してね」

累計120万枚を超える大ヒットとなった。

バラエティにも進出 ロケで訪れた長崎県諫早市で「3年待ってるから帰ってこい」

テレビの時代にあって、当時の歌手はコント番組でコメディを演じることも多かった。

「僕も自分の歌も歌わせてもらえるから『シャボン玉ホリデー』なんかに出て。プロデューサーやディレクターが『面白いね』って言うの。そうした人たちが金曜の夜に『大人のバラエティ番組を作ろう』と言って始まったのが『金曜10時！うわさのチャンネル』（日本テレビ系、1973年10月放送開始）だったんだ」

この番組に出ていたせんだみつおとは、同時期に放送されたTBS系の「せんみつ・湯原ドット30」でも共演。フジテレビ系の人気トーク番組「スター千一夜」にも揃って登場するなど、軽妙なやり取りはテレビ史にも残るコンビネーションだった。

愛妻・荒木由美子との出会いも、せんだと一緒の現場だった。

「期末の特番で、長崎県諫早市で撮影をしていた小柳ルミ子主演のドラマ『春まっしぐら！』（TBS系、1981年）のリポートにせんだと行ったときのこと。僕らのロケは早々に終わって、旅館の部屋で飲んでいたら、『お疲れ様です』と由美子が前を通ったわけ。以前から面識はあったから呼びとめたのがきっかけですね（笑）」

「私、飲めないから」と笑う荒木を「いいから来い」と呼び、楽しく飲んで数時間。酔いもすっかり回ってから、湯原が“プロポーズ”したというから驚く。

「自分でも何言ってるか分からないうちに、『由美子、俺3年待ってるから俺のところへ帰ってこい』って言ったんですよ。酔ってたけど言ったことは覚えてるんだな、これが。でも帰ってこいの意味も分からないし、3年という期間の意味も分からない（苦笑）。由美子は『やだぁ湯原さん』なんて笑ってたけど、マネージャーは由美子をさらに売り出そうとしてた時期で『変なこと言わないでください』なんて怒ってた。でも3年後に本当に結婚したんですよ（笑）」

まさに神が言わせたような“プロポーズ”だったのだ。

自ら芸能誌を買って売り込み 今も続く「冬桜」との縁

バラエティのほかにも映画「トラック野郎」シリーズ出演など、芝居の世界にも足を踏み入れた。だがやはり自身がやりたいのは音楽ということに変わりはなかった。1990年代後半になり、歌をやりたいがために、芸能誌を頼って売り込みを図ることにした。

「『あ』から探して、アップフロントエージェンシーに電話したんだ。当時、堀内孝雄や高山厳が売り出されていてね。最初は色よい返事ではなかったけど、1年ぐらい経ってディレクターが空いたのでやりませんか、と声が掛かった。『人生半分』という曲を出して、人生で二度咲くというアイデアにつながったんでしょうか、群馬県鬼石町（現・藤岡市）に冬と春の2回咲く冬桜というサクラがあり、それを歌うことに」

それが2003年に発売した「冬桜」。有線でじわじわと売れ、翌2004年には有線音楽優秀賞を受賞した。発売から毎年、鬼石町・藤岡市の「桜山まつり」に足を運んでいる。

最新曲は女性に三行半を突き付けられる曲

今年、レコード会社をテイチクから徳間ジャパンに移籍した。そして「どうかしてるね」を11月5日にリリース。ディレクターからは「日本のフリオ・イグレシアスになってほしい」との要望を受けたという。

「メイン曲の作家陣が弦哲也と及川眠子と聞いた。実は弦さんとは同い年で、テイチク時代にもやりたいと思っていたけど実現しなかったんだ。及川さんは僕がどんな歌を歌ってきたかリサーチして、『女にフラれる男の歌は歌ったことがない』という結論にたどり着いたんだって。この曲は女性から完全に三行半を突き付けられる曲だから。僕にとっては新境地だね。世界観はシリアスだし、シニカルな匂いもある。詞の終わりの『君が綺麗に見える どうかしてるね』ってのが肝だね」

実際の夫婦仲は言うまでもなく超円満なわけだが、発売当日に行われたディナーショーでは荒木も登場し、「あなたも気をつけてね」と語って会場を沸かせた。荒木がレギュラー出演している「なないろ日和！」（テレビ東京系）のエンディングテーマにもなった。

新曲を「シリアスな世界観だけど、ある種のコミカルさを捉えてほしいね」と笑顔で語る湯原は、各地でプロモーションを行っている。

「今の健康状態を保っていきたいね。100歳まで20年ちょっとしかないんだよ。それに向かってこのまま元気で突っ走ってゴールを切りたいね。余計なところに金や時間を使わず体力・気力を保っていきたいね」

