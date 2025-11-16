（全2回の第1回）

＊＊＊

1971年に発売され、トータル120万枚を売り上げた湯原昌幸（78）の名曲「雨のバラード」。所属していたバンド「スウィング・ウエスト」でもシングルに収録され、後にソロとなった湯原が再び歌った曲だが、いずれも当初はB面曲、あるいはB面候補だった。だが曲の持つ力で、バンドでもソロでもA面曲に変わった経緯がある。湯原は今年、徳間ジャパンコミュニケーションズに移籍。その第1弾として、シングル「どうかしてるね」を11月5日にリリースしたが、その収録曲にも、再び原曲に忠実なアレンジで新録音した「雨のバラード」を選んでいる。

【写真】スウィング・ウエスト時代、荒木由美子との披露宴…貴重写真で振り返る「湯原昌幸」の歩み

「赤面症」だった少年時代

茨城県牛久市出身。近所の公園に見に行った講談が、芸事に接した初めの頃の記憶だという。

スウィング・ウエスト時代。2人目が湯原、左隣にいるのがギターの梁瀬トオル

「父や母は浪曲や民謡が好きでね。ラジオから流れてくる浪曲や民謡、それに軍歌なんかを子どもの頃からよく聴いてましたね。そのうち、村田英雄、三波春夫、春日八郎らの曲が流れてくるようになって。さらに時が進むと舟木一夫、西郷輝彦、橋幸夫の『御三家』の曲もね」

のちの活躍を見れば、幼少時から人前でいろんなことができたのだろうと想像するが、本人はきっぱり否定する。

「いわゆる赤面症でね。当時はバスで団体旅行なんかに行くと、マイクが回ってきてアカペラで歌わされるなんて普通のこと。それがイヤで椅子の下に隠れたりしていたぐらいだから。それでも歌をはじめ、芸事は好きだったんだよね」

東京へ引っ越し、中学に入ると、同級生の「サイトウ」くんが文化祭でギターを弾くのを見た。

「それがカッコよくてね。しかも僕が好きだった女の子が、サイトウのことを好きだったんだよ。悔しくてね（笑）」

高校時代になると、そんな思いが音楽に向かって一気に結実する。

「新宿ACB（アシベ）で月1回、新人コンテストをやっているって話を同級生に聞いて、誘われてね。僕も抵抗なく行ったってことは、その頃には音楽への血が騒いでたんだろうなあ。ハワイアンやロカビリーが流行っている時代だったんで、ウクレレを買って友達と3人でバンドを組んで、文化祭で初めてステージに立った。ところが文化祭のメインゲストだった（ギタリストの）アントニオ古賀さんを見て、カッコよくて。『やっぱりきょう日、ギターだよな』と思って、当時、新聞に載っていた『物々交換コーナー』で、うちの使い古しのラジオとギターを交換したんだよ。今思えば安物のギターだったけどね（苦笑）」

高校在学時にテレビ出演、バンド「スウィング・ウエスト」に加入

コンテストに通ううち、洋楽にも興味を覚え、音楽の幅も広がった。コンテストのバックバンドは、まだメジャーになる前の「ジャッキー吉川とブルー・コメッツ」だったという。

「まだ三原綱木が入る前だったかな。井上（忠夫、のちの大輔）さんがサックス吹いて、ジャッキーさんがドラムを叩いて。彼らをバックバンドにしてコンテストでは歌っていたんだけど、それが高じて今度は日本テレビ系の『味の素ホイホイ・ミュージック・スクール』に応募したんだ」

後の「スター誕生！」の原型となった番組である。鈴木やすし、木の実ナナが司会を務め、番組のバックバンドはザ・ドリフターズが務めていた。

「この頃の僕はもう狂ったように歌うようになっていた（笑）。もともと一人っ子で友達付き合いが得意じゃなかったのに、仲間のおかげで音楽好きの血が噴き出しちゃったんだろうね。予選会は何度か落っこちたけど、やっと受かって本番で歌えた。当時のドリフターズは、まだ長さん（いかりや長介）がリーダーになる前の『桜井輝夫とドリフターズ』の時代だったね」

視聴者によるハガキのリクエストが多いと「今月のスター」になれた。番組からは布施明、三田明、東山明美らが輩出。湯原も番組出演がきっかけで渡辺プロダクションから声がかかり、スクールメイツの一員として活躍し、日本劇場にも立つようになった。ところが……。

「なぜか、東洋企画に行くことになったんだよね。（同じ番組出身の）三田明が所属していたんで、その関係で引っ張られたのかな。東洋企画のオーナーは、ジャズ喫茶から始まった銀座ACB（アシベ）も持っていたんだけど、そこでは、ホリプロ創業者の堀威夫さんが作ったバンド『スウィング・ウエスト』が演奏していた。東洋企画の創設にも堀さんは関わっている。僕はレコードデビューがうまくいかず、スウィング・ウエストのバンドボーイ兼前歌として勉強してこいって言われたんだ。当時のスウィング・ウエストは平尾昌晃やミッキー・カーチスといった人たちのバックバンドをやっていたんだよね」

まだ17歳だった湯原はソロデビューを夢見ながら、Tシャツ姿で楽器を運び、靴磨きをし、ロカビリー歌手として人気を誇っていたささきいさおに好物のクリームソーダを運ぶような毎日を過ごしていた。いわゆる“坊や”だったが、それも勉強だと思って懸命に取り組んだ。そこに急遽舞い込んだのが、スウィング・ウエストへのメンバー入りだった。

「お前らもGSになれ」とは言われたが……

1966年7月にスウィング・ウエストのボーカルとなり、シングル「流れ者のギター」を発売。1967年にはバンドはグループサウンズ（GS）化された。

「あの頃、ザ・スパイダースが売れ始めて、銀座ACBでキャーキャー言われ始めた。それからGSブームになったこともあって、『お前らもGSになれ』と会社から言われたんだよね。でもGSとなって最初の曲『恋のジザベル』はブラスセクションも多用されていて、なんだかマリアッチ風の曲。美川鯛二としてロカビリーをやっていて、すでに作曲家に転身していた中村泰士さんの作詞・作曲なんだけどね」

当時はウッドベースの植田嘉靖がバンドリーダーを務めていた。神田共立講堂でのリサイタルを行うにあたり、作曲家の鈴木邦彦に曲を依頼したが、上がってきたのは1曲だけ。曲数を補うために採用されたのが、植田が作詞作曲していた曲。それが「雨のバラード」だった。

「レコードのB面用として作られていた曲だったんです。ギターの梁瀬トオルがもともとロカビリー歌手に憧れていて、高音で伸びのある声がきれいに出せるので、彼とのツインボーカルだったんです。しかも僕はハモる側。最初は予定通り、B面の曲として発売されたんだよ」

1968年5月10日、シングル「幻の乙女」のB面曲として、「雨のバラード」はリリースされた。

＊＊＊

ついに名曲が世に出た。第2回【“せんみつ”との名コンビで笑いを届けつつ、心は音楽に… 湯原昌幸「ゴールまで歌い続けたい」】では、その後の「雨のバラード」や、妻・荒木由美子との出会い、なお続く歌への愛を語っている。

デイリー新潮編集部