タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が16日、神奈川県・海老名駅前で11枚目シングル「排他的ファイター」発売記念スペシャルリリースイベントを行った。

今年4月、埼玉県・越谷でのリリースイベントで暴動が発生し中止となったことで、関東でのリリースイベントは24年8月以来1年3カ月ぶりとなった。また、8日に行われた本作の「個別お話し会・ツーショット撮影会」では、12人中6人のメンバーが体調不良により欠席する事態となったが、この日は全員登場し、完全体でパフォーマンスした。

駅前に集まった約3000人のファンから大声援を受ける中、新曲「排他的ファイター」を初披露。カーキのカジュアルな衣装でクールに歌い上げ、間奏では永田詩央里、本田珠由記、落合希来里がダンスブレークを決めるなど、スタイリッシュにまとめた。また、「神様の言うとーり！」「す、好きじゃない！」「最強のラブソング」「はにかみショート」などおなじみの曲も披露し、ファンの熱いコールが響き渡る盛り上がりとなった。

鈴木瞳美は「たくさんの皆さんに見守られながら、初披露を無事終えられて凄いホッとしているんですけど、前作の『モブノデレラ』とはまたガラッと雰囲気の変わった11枚目シングルということで、新たな私たちの魅力も皆さんにお届けできるよう精一杯頑張ります」と、今作の活動にも意気込んだ。