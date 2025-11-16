森保Jがボリビア戦へ本格始動! 鎌田も加わり初の26人全員合流
日本代表は16日、キリンチャレンジカップ・ボリビア戦(18日・国立)に向け、千葉市内のJFA夢フィールドで調整した。冒頭15分間が報道陣に公開され、前日15日から合流したMF鎌田大地(クリスタル・パレス)を含めた26人全員が全体練習を行った。
日本代表は14日に愛知県・豊田スタジアムでガーナ戦(◯2-0)を終え、15日に千葉に戻って再始動。ガーナ戦の先発メンバー11人はリカバリーのため室内調整にとどめ、15人での前日練習だったため、この日から本格始動となった。ガーナ戦前は鎌田が別メニュー調整を続けていたため、初めて26人が揃ってのトレーニングとなった。
この土日は近隣で大規模な花火イベントが行われており、前日の練習時に声が通りにくかった影響もあってか、この日は普段より1時間早くトレーニングがスタート。公開部分では選手たちがランニングやボール回しでウォーミングアップしていた。
(取材・文 竹内達也)
