日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）が15日に2時間SPで放送され、俳優の岡田将生（36）がVTR出演。お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）との親友関係が今も続いていることを笑顔で明かした。

「嵐」の相葉雅紀（42）がMCを務める同番組。今回、岡田は保護猫の一時預かり活動をしているお笑いタレント、サンシャイン池崎（44）の自宅を訪問して元野良猫「ブルボン」の人慣れに一役買った。

「今、おうちで2匹飼ってて」と自宅で元保護猫の「ほとさん」（3歳メス）「おしゃさん」（1歳オス）と暮らしているという岡田。池崎の愛猫「風神」「雷神」を見て「可愛い〜！」と目尻を下げるなどいきなり超猫好きさん全開でスタートとなった。

すると、池崎が「岡田さんって澤部と仲良かったでしたっけ？」と質問。これに岡田は「仲いいです、仲いいです」と笑顔で即答した。

「定期的に一緒に遊んだり、ご飯食べたりしてます」という岡田に池崎は「俺、一人もいない、俳優さんの友達。ずっと後輩芸人しかいない。あと『クールポコ。』」と同じ事務所所属で同期だという澤部への嫉妬心をにじませて笑いを誘っていた。

岡田と澤部は2009年に放送されたフジテレビドラマ「オトメン」で共演。そこから親友関係が続いている。