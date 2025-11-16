¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡ÛÄ®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¥«¥Ã¥×Àï½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¹ñÎ©ÉñÂæ¤Ç½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë²¦¼ê
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ 2¡½0 FCÅìµþ¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏFCÅìµþ¤È±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë2¡½0¤ÇÀ©¤·¡¢½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£90Ê¬´Ö¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤ºÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Á°È¾13Ê¬¤ËMFÎÓ¹¬Â¿Ïº¡Ê25¡Ë¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£Æ±¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤ÏFW¸âÀ¤·®¡Ê¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡¢26¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¾Ç¤é¤º¤Ë¹âÍÈ´¶¤ò½Ð¤·²á¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ±äÄ¹Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£1ËÜÃæ¤Î1ËÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡Ê¤É¤¦¤«¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¾ù¤é¤Ì¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢90Ê¬´Ö¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Á°È¾13Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£MFÎÓ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é±¦Â¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤ÏFW¸âÀ¤·®¡Ê¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬½Å»ë¤¹¤ëÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¹¥µ¡¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬É½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñÎ©¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â´ÆÆÄ»þÂå¤«¤éÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç²¿ÅÙ¤â»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤À¡£¡Ö¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Î½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé±¿¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤»¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¸Í¡½¹ÅçÀï¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ò°ìÊâ¹ï¤á¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£