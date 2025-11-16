¥ß¥é¥Î¤¬¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¡ª ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤Ï23ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö
¡¡11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè5Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡ËÂçÄÍÃ£Àë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥Ñ¥É¥ô¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡2ÇÔ¤Î¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥ó¥Ä¥¡Àï°ÊÍè¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢2¾¡3ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¡¢ÂçÄÍ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¡£ºòµ¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿OH¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥ì¥Á¥Í¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤«¤éÀè¹Ô¤·¤¿¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥êー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£°ì»þ¡¢Áê¼ê¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¤À¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤º°ÕÃÏ¤Î6Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£ºÆ¤ÓÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ß¥é¥Î¤Ï25-17¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤¹¡£ÂçÄÍ¤ÏÍ×½ê¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡¢¥Áー¥à¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ß¥é¥Î¤¬°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢¶¥¤Ã¤¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¤¬20ÅÀ°Ê¹ß¤Ë4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¡£°Ê¹ß¤ÏÎ®¤ìÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥ß¥é¥Î¤¬Âè2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤È°ìÅ¾¡¢¥Ñ¥É¥ô¥¡¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£¥ß¥é¥Î¤¬10-10¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÃæÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â½ªÈ×¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢24-22¤ÇÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¡¢ÂçÄÍ¤ÎÊü¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¥ì¥·ー¥Ðー¤ÎÏÓ¤òÂç¤¤¯ÃÆ¤¡¢»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç¿³¤¬ÂçÄÍ¤Î¹¶·â¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÈ¿Â§¤ò¼è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤¬Áê¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¥ß¥é¥Î¤Ï¤½¤ÎÈ½Äê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥é¥êー¤¬¥Îー¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Î®¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¤ÏÁê¼ê¤Ë¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢27-29¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè4¥»¥Ã¥È¡¢¥ß¥é¥Î¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤Ç¼º¤Ã¤¿Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½ª»ÏÁê¼ê¤Î¥Úー¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥Ñ¥É¥ô¥¡¤¬¼è¤êÀÚ¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢¥ß¥é¥Î¤¬7-2¤ÈÂç¤¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¡£ÂçÄÍ¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥êー¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¥ß¥é¥Î¤Ï15-10¤ÇÂè5¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÕÃÏ¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ÂçÄÍ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯2ËÜ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹1ËÜ¤ò´Þ¤à¥Áー¥à2°Ì¤Î23ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¾¡Éé½ê¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÎÂè6Àá¡¢¥ß¥é¥Î¤Ï20Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:30¤è¤ê¥Ûー¥à¤Ç¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥êー¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ß¥é¥Î 3-2 ¥Ñ¥É¥ô¥¡
Âè1¥»¥Ã¥È 25-17
Âè2¥»¥Ã¥È 25-20
Âè3¥»¥Ã¥È 27-29
Âè4¥»¥Ã¥È 21-25
Âè5¥»¥Ã¥È 15-10