政府機関の再開を受けて国立航空宇宙博物館に並ぶ来館者＝14日、米首都ワシントン/Pete Kiehart/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米国史上最長となった連邦政府機関の閉鎖が終結したことを受けて、スミソニアン協会が運営する博物館群と動物園が一般の受け入れを再開した。

連邦政府からの資金援助を受けるスミソニアン協会は、前年度の予算をあてて開館を維持していたが、政府機関閉鎖が3週目に入ったことを受けて休館していた。各施設は段階的に再開している。

約1カ月にわたって一般公開が停止されていた動物園は15日に門を開き、来園者を迎え入れた。

「本当に、早くこの状況が終わって、探検に出かけられる日を待ち望んでいた」と、幼い子ども3人を連れた来園者のモリー・ウッズさんはCNNに語った。「すぐ近くに住んでいるので、博物館が提供してくれる素晴らしいものをすべて楽しんでいる」

バージニア州在住のキャシー・ラシュローさんも、急いで動物園の予約を取ったという。「政府が再開するのを知って13日に予約した。ここは私にとって最高の場所の一つ」

ペルーから家族で会議のためにワシントンを訪れたハビエル・ウィレンマンさんは、15日の開園から数時間後に動物園を訪れた。スミソニアンの博物館群を訪れることが「今回の旅行のメインイベント」だったと語った。

14日に再開した国立航空宇宙博物館でも来館者が押し寄せた。同館によれば、再開後30分で1000人以上を出迎えたという。

国立アメリカ歴史博物館も14日に再開した。

15日に再開したスミソニアンの施設には、国立アフリカ系米国人歴史文化博物館や、国立アフリカ美術館、国立アジア美術館、国立自然史博物館が含まれる。16日には、スミソニアン・アメリカ美術館や国立肖像画美術館なども再開する予定。

スミソニアン協会は、ワシントン地域に17の博物館と国立動物園、複数の研究施設を有しているほか、ニューヨーク市にも二つの博物館がある。