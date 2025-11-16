フジ小澤陽子アナ、娘との密着ショット・成長エピソード披露「嬉しいような寂しいような…」
【モデルプレス＝2025/11/16】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が11月15日、自身のInstagramを更新。娘の成長ぶりを微笑ましく綴った投稿が、話題を呼んでいる。
【写真】34歳フジアナ「可愛すぎる」と話題の娘と2ショット
小澤アナは「ここ最近は、どこ行くにも専らパンツ…！」と自身のファッションについて触れつつ、「指で1、2、3を覚えた」と娘の成長エピソードを写真を添えて紹介。「＃成長めまぐるしい」「＃嬉しいような寂しいような…」とハッシュタグが添えられ、母としての想いを優しく綴っている。
この投稿に「可愛すぎる！」「成長って本当に早い」「嬉しいような寂しいような…ってわかる」「いいお顔ポーズ、癒される」などのコメントが寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳フジアナ「可愛すぎる」と話題の娘と2ショット
◆小澤陽子アナ、娘の成長ぶりを披露
小澤アナは「ここ最近は、どこ行くにも専らパンツ…！」と自身のファッションについて触れつつ、「指で1、2、3を覚えた」と娘の成長エピソードを写真を添えて紹介。「＃成長めまぐるしい」「＃嬉しいような寂しいような…」とハッシュタグが添えられ、母としての想いを優しく綴っている。
◆小澤陽子アナの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる！」「成長って本当に早い」「嬉しいような寂しいような…ってわかる」「いいお顔ポーズ、癒される」などのコメントが寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】