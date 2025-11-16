足立梨花、モノトーンのガーリーミニスカコーデで美脚スラリ「スタイルレベチ」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の足立梨花が11月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人女優「スタイルレベチ」美脚スラリのミニスカ姿
足立は「＃アダチの私服」とハッシュタグを添え、「めっちゃバランス良き 全部可愛い〜」とコメントして私服姿を公開。前に黒いリボンが2つ並んだ白いボアアウターに黒のティアードミニスカートというモノトーンのコーディネートで、ロングブーツを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛すぎる」「スタイルレベチ」「脚綺麗」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳美人女優「スタイルレベチ」美脚スラリのミニスカ姿
◆足立梨花、ミニスカモノトーンコーデで美脚見せ
足立は「＃アダチの私服」とハッシュタグを添え、「めっちゃバランス良き 全部可愛い〜」とコメントして私服姿を公開。前に黒いリボンが2つ並んだ白いボアアウターに黒のティアードミニスカートというモノトーンのコーディネートで、ロングブーツを履いた美しい脚を見せている。
◆足立梨花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛すぎる」「スタイルレベチ」「脚綺麗」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】