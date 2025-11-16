プレミアリーグの名門トットナムが、スペインのＲソシエダ所属の日本代表ＭＦ久保建英（２４）を後１か月半に迫った来年１月の移籍期間中に獲得する可能性が大いに高まったことが明らかになった。

英サッカー・サイト「フットボールインサイダー」などによると、トットナムが久保の契約解除金５２００万ポンド（約１０７億６４００万円）を”妥当”と判断。孫興民が抜けて確実に決定力が低下した攻撃陣の新たな主役として２４歳日本代表ＭＦを指名した。

「フットボールインサイダー」は同メディアがトットナムに持つニュースソースが”久保の獲得を示唆”と報道した。プレミアリーグからの興味はモハメド・サラーの後継候補としてリバプール移籍が報じられ、昨夏にはエバートンも久保の獲得を検討したが、Ｒソシエダが設定した５２００万ポンドの移籍金がネックとなり実現せず。またアストンビラの補強リストにも久保の名前があるという。

しかし、今回のトットナムの獲得はかなり本腰の印象。今季からフランク・トーマス監督が就任し、１１試合終了時点で５位と健闘しているが、５２歳デンマーク人監督は現状の攻撃陣に不満。久保の獲得で一気に名門復活を狙う腹づもりだ。