原因不明のミスショット頻発

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディス最終日が16日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で開催された。2位で出た22歳の佐久間朱莉（大東建託）は3バーディー、3ボギーの72で回って通算10アンダーとし、8位でフィニッシュ。今大会で自身初の年間女王を決めることはできなかった。

最終18番パー4。佐久間はパーで終えると、天を仰いだ。

「（年間女王を）『決められなかった』という思いからでした」

前半を終えた時点で3バーディー、ボギーなしで首位に立っていた。だが、後半になるとドライバーショットの右へのミスを頻発。11番パー4でスコアを落とすと、14番パー4、17番パー3でもボギーをたたいた。

「右を嫌がってつかまえにいくと左にいく感じでした。朝から感触が悪かったのですが、原因はまだ分かっていません。それがパットにも影響してしまいました」

前半は優勝することだけを考えていたという。後半は順位を落とす中、「少しでも上に」という思いだったが、狂った歯車は戻すことができなかった。

その現実も踏まえて佐久間は言った。

「今日のプレーは年間女王に相応しくありませんでしたし、ここで決まらなくて良かったという思いです。来週は今年を象徴するプレーをして、皆さんに『年間女王に相応しい』と言っていただきたいです」

今季は残り2試合。メルセデス・ランキング2位の神谷そらが、1位の佐久間を逆転するには2連勝が絶対条件で、佐久間が初女王にさらに近づいた現実はある。だが、佐久間の思いは「勝って決める」。残り2試合も全力で勝ちにいく。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）