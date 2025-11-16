撥水と光沢、ゆとりの美学。定番コーチジャケットが今のシルエットに【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
サイズも仕様もアップデート。ノースフェイスの定番が、今の自分にちょうどいい【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、ブランド定番のデザインをベースに、2024年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、時代に合わせたゆとりのあるシルエットへとアップデートしたモデル。
表地には撥水加工を施したナイロンオックス生地を使用し、適度な厚みと上品な光沢感を兼ね備えている。裏地には軽くて肌触りのよい起毛トリコットを採用し、快適な着心地を実現。
フロントのドットボタンは、開衿で着用しても襟の形が美しく保たれるよう配置されており、左胸には刺繍ロゴをあしらったシンプルなデザイン。
裾には両脇のアジャスターを備え、冷気や風の侵入を軽減しながらシルエットの調整も可能。肩のワッペンを廃止したことで、より洗練された印象に仕上がっている。
