俳優のラッセル・クロウ（61）が、アルコールの摂取量を減らすことで55ポンド（約25キロ）の減量に成功したそうだ。お酒好きなものの現在は「週に1回夜のみ」に制限、その効果を実感しているという。



【写真】2ショットはレア！ラッセル・クロウと婚約者のブリトニー・セリオットさん

ニュルンベルク裁判を描く歴史スリラー映画「ニュルンベルク」の撮影終了から1年が経った今、驚異的な減量に成功したとしてラッセルは、ポッドキャスト「ジョー・ローガン・エクスペリエンス」で「私はお酒を飲むことを強く推奨する人間だ。しかし歳を重ねると、自分の体力の限界について学ぶことが出てくる」と語った。「今や年配の身となった私は、週に1晩、それが楽しいものなら十分だと理解している。その間の飲みは控えるようにしているよ」と以前との違いについて言及した。ラッセルはさらに「夕食にワインを一杯飲むと決めたら、それは本当に素晴らしいワインになる。今は気軽に飲むことは避けているんだ。ただ飲むためだけの飲酒さ。それが積み重なっていく」と語った。



一方、「深刻な関節炎」を伴う肩と膝の負傷に悩まされており、治療でその炎症が軽減されたという。「体の炎症が落ち着いたんだ。1年前はひどかった状態が、今ではおそらく70％ほど軽減した。右肩のある部位は、おそらく90％ほど改善したよ」と体調が改善されたことも明かした。



プライベートでは、オーストラリアの女優兼歌手ダニエル・スペンサーと2003年に結婚し、2018年に離婚しているラッセル、現恋人で元女優のブリトニー・セリオットさん（33）との婚約、再婚に関する噂について先日テレビ番組「60ミニッツ」でこう答えていた。「ノーだね。私の人生は喜びに満ちて幸せだ。なぜ結婚式でそれを台無しにする必要がある?」「お互いを尊重し、笑顔で目覚める。私たちはとても幸せだ」「一度結婚した経験があるから、その結末は分かっているよ。二度と結婚はしない。一度経験するのはいいが、もう結婚はしたくないね」



元妻ダニエルとの間に21歳と19歳の息子2人がいるラッセル、ブリトニーさんとは2020年から交際中だ。



「ニュルンベルク」でラッセルはナチ党の№2、ヒトラーの右腕ヘルマン・ゲーリングを演じている。



