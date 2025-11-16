俳優の武田真治（52）の妻でモデル、歯科衛生士の静まなみ（31）が16日、都内で行われた世界早産児デー普及啓発イベント「世界早産児デー2025 in TOKYO」に出席。出産時の心境や娘の成長について語った。

静は20年7月に武田と結婚。23年6月に第一子となる女児を出産したが、妊娠33週で破水し、切迫早産だったことを明かした。

破水後は、赤ちゃんの体重が満たないことや肺機能が未熟であることを考慮し、張り止めの点滴を打ちながら入院生活を送った。34週を迎えたタイミングで促進剤を打って出産することとなったが、誕生した長女の体重は1787グラム。出産後の我が子の産声を聞いて「本当にホッとした」と振り返る一方で、「すぐに赤ちゃんの顔を見せてもらった時に、自分が思っていた以上に小さくて、顔も血色がないような真っ白な顔をしていて。早産で産んでしまったっていう現実がわいてきた。不安な気持ちもありました」と吐露した。

その後、新生児集中治療室（NICU）での治療が始まり、静は娘より一足先に退院。限られた時間の中で「連日、私と夫で赤ちゃんに会いに行って、搾乳した母乳を冷凍して持って行ったり。できることはなるべくするようにしていました」と語り、時にはオンラインで面会することもあったと打ち明けた。退院の日には「夫と2人で迎えに行って、セレモニードレスとかも持って行ったんですけど、まだぶかぶかでした」とも話した。

2歳となった今では身長が伸び、体重も順調に増加しているという。保育園に通い始め、他の子供たちと比べて「言葉が遅いのかな」と懸念することもあるが、武田を含め、3人で家族だんらんの時間を過ごしている。「最近はできることも増えてきて、テレビの中にいるパパを見て、指をさして私に教えてくれたりとか、腹筋をしてる時に隣で真似してみたりとか。毎日できることが増えていて、本当に驚かされています」と母としての思いがあふれた。

そのうえで「言葉のこととか、色々悩むことも多いんですけど、成長できることを見守っていけたらいいなと思っています」と笑顔でうなずいた。