¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÙÂè2´ü¡¢ÍèÇ¯ÊüÁ÷¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÂè2´ü¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÙÂè2´ü¤Î¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªÎÙ¤µ¤ó¡¢À±ºê¤µ¤ó¡¢Æó¿ÍÀÅ¡¢¥¨¥ë¥¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢°ì±©¤ÎÊ¸Ä»¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÎÆü¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢°ÛÀ¤³¦¤È¸½ÂåÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ß°ÛÇ½¥Ð¥È¥ë¡£
¢£¸¶ºî¡§¤Ö¤ó¤³¤í¤êÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
³§¤µ¤ÞËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¤´ÂÏ«²¼¤µ¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ì´ü¤è¤êËÜºî¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤ò²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¾®Àâ¤ò´ûÆÉ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤ÏÆó´ü¥Ñ¡¼¥È¤è¤ê°ìÁØÂçÃÀ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂçÊÑÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¤¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤È¤â¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ó¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§¥×¥ì¥¸ÏÂ¾°ÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥×¥ì¥¸ÏÂ¾°¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æü¡¹¤Î¤´Â¿Ë»¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤´½Ð±é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á°ì´ü¤Î¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Â³¤¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó´ü¤ÇÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢
º£¸å¤â¸¶ºî¡¦¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ¡²è¤òÄÌ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÙÂè2´ü¤Î¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªÎÙ¤µ¤ó¡¢À±ºê¤µ¤ó¡¢Æó¿ÍÀÅ¡¢¥¨¥ë¥¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢°ì±©¤ÎÊ¸Ä»¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÎÆü¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢°ÛÀ¤³¦¤È¸½ÂåÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ß°ÛÇ½¥Ð¥È¥ë¡£
³§¤µ¤ÞËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¤´ÂÏ«²¼¤µ¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ì´ü¤è¤êËÜºî¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤ò²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¾®Àâ¤ò´ûÆÉ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤ÏÆó´ü¥Ñ¡¼¥È¤è¤ê°ìÁØÂçÃÀ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂçÊÑÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¤¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤È¤â¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ó¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§¥×¥ì¥¸ÏÂ¾°ÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥×¥ì¥¸ÏÂ¾°¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æü¡¹¤Î¤´Â¿Ë»¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤´½Ð±é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Øº´¡¹ÌÚ¤È¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á°ì´ü¤Î¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Â³¤¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó´ü¤ÇÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢
º£¸å¤â¸¶ºî¡¦¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ¡²è¤òÄÌ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£