¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É¬¤º¸å²ù¤¹¤ë½÷À¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë7¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯9·î19Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öº§³è¤ÎÍî¤È¤··ê¡×
¡¡º§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¿Í¤È·ëº§¤¹¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©Çº¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÆÃ¤Ëº§³è¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇº¤àÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤È¸å²ù¤¹¤ëÀäÂÐÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¸«È´¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ìµ»ö¤ËÀ®º§¤Ë»ê¤Ã¤¿38ºÐÃËÀ¤Î¸å²ù
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦38ºÐ)¤Ïº§³èÎò2Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý600Ëü±ß¡¢168¥»¥ó¥Á¤ÈÆÃ¤Ë½÷À¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È»ä¤â´¶¤¸¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤éÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò¤¤á¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥×¥ê¤â·ëº§ÁêÃÌ½ê¤âº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤â¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¡Ø¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ê¤é¤½¤Î·ëº§¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«±ü¤µ¤óÁü¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ¸å¤Îº§³è¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤È¤¡Ä¡Ä¿¿·õ¸òºÝ¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤Êý¤È¹ç°Õ¤·¡¢¿¿·õ¸òºÝ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿¿·õ¸òºÝÃæ¡¢Â¿¾¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢Èà½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤·¡¢À®º§¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ä¡ÄÈà½÷¤¬¸òºÝÃæ¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤ÉÙ¹¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸òºÝÃæ¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Î¿Æ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤ÉÙ¹¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÈà¤â¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦·ëº§¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤â¤¦°ìÅÙº§³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ä¤ë¤È»×¤¦¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆ±»þ¤ËÀäÂÐ¤ËÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ªÁê¼ê¡×¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»ä¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É¬¤º¸å²ù¤¹¤ë½÷À¡×¤ÎÆÃÄ§
ÆÃÄ§¡¡Ö¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÀ³Ê¡×
¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÃÙ¹ï¤ä¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¸òºÝ¤¹¤ë¿Í¤Ï¸òºÝÃæ¤Ë¤â¼«¸ÊÃæ¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¤È´Å¤ä¤«¤¹¤È¡¢À®º§¸åÄË¤¤ÌÜ¤Ë¡Ä¡Ä¡£
ÆÃÄ§¢¡Ö¶¦´¶ÎÏ¤Î·çÇ¡¡×
Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤äÎ©¾ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¶¦¤ËÀ¸³è¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£
ÆÃÄ§£¡ÖÃ»µ¤¤Ç¹¶·âÅª¡×
¤¹¤°¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢À®º§¸åÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¡£Ãç¿Í¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ÎÊÒÎÚ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¤¡ÖÊª¼Á¼çµÁ¤äÏ²ÈñÊÊ¡×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ò¤è¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²áÅÙ¤ËÊª¼Á¼çµÁÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ¸³è´Ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÄ§¥¡Ö²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¿´¡×
¼«Ê¬¤Î¹¬Ê¡¤òÂ¾¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤¿´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤º¡¢Áê¼ê¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¤ß¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Â²È¤«¤é½Ð¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤ÏÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²¿¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¦¡Ö±³¤äÉÔÀ¿¼Â¡×
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê±³¤Ç¤â½é¤á¤«¤é±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¤Ë¾ï¤Ë±³¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§§¡ÖÁê¼ê¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¡×
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ï¸òºÝÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤â¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤Á¤ó¤È°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÁê¼êÃµ¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤ÈÀ®º§¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ï2»ù¤ÎÉã¡£Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËºÇÄã¸ÂÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ªÁê¼ê¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÄË¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿7¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
