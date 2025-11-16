キム・ヘソンは“お役御免”なのか　ド軍、28歳ユーティリティ獲得の動きで「構想から外れる可能性が高い」

新たなユーティリティ獲得ならキム・ヘソンはお役御免なのか(C)Getty Images

ドジャースが28歳のユーティリティプレーヤー、ブレンダン・ドノバン（カージナルス）をトレードで獲得する動きが報じられた。

だが、この動きが「キム・ヘソンのようなプレーヤーにどのような意味を持つか」と、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が伝えている。

【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る

同メディアは「キケ・ヘルナンデスとミゲル・ロハスの両名がFAになっている。しかし、それらの潜在的な戦力が損失したとしても、ドノバンを獲得すれば、キムは“お役御免”となるかもしれない」と指摘した。

記事では「多才な26歳のキムにとって、今季はフラストレーションのたまるものだった。メジャーリーグの投球への適応に苦労する場面も見られた」と記した。

「もしドノバンのトレードが実現すれば、キムはチームの構想から外れる可能性が高い。彼の若さと、手頃な契約（年俸）は、彼を比較的魅力的なトレードの駒にするだろう」と、キムを放出する可能性もあると見ている。