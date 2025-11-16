キム・ヘソンは“お役御免”なのか ド軍、28歳ユーティリティ獲得の動きで「構想から外れる可能性が高い」
新たなユーティリティ獲得ならキム・ヘソンはお役御免なのか(C)Getty Images
ドジャースが28歳のユーティリティプレーヤー、ブレンダン・ドノバン（カージナルス）をトレードで獲得する動きが報じられた。
だが、この動きが「キム・ヘソンのようなプレーヤーにどのような意味を持つか」と、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が伝えている。
【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る
同メディアは「キケ・ヘルナンデスとミゲル・ロハスの両名がFAになっている。しかし、それらの潜在的な戦力が損失したとしても、ドノバンを獲得すれば、キムは“お役御免”となるかもしれない」と指摘した。
記事では「多才な26歳のキムにとって、今季はフラストレーションのたまるものだった。メジャーリーグの投球への適応に苦労する場面も見られた」と記した。
「もしドノバンのトレードが実現すれば、キムはチームの構想から外れる可能性が高い。彼の若さと、手頃な契約（年俸）は、彼を比較的魅力的なトレードの駒にするだろう」と、キムを放出する可能性もあると見ている。
さらに「最終的に、このチームに心からいたいと願っていた選手にとって、短い在籍期間の悲しい終わりになるかもしれない。しかし、3連覇を念頭に置いているドジャースの首脳陣は、過度に感傷的になっている場合ではない」と言い切った。
トレードが実現した場合、キム・ヘソンの運命はどうなるだろうか。注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
