¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì½Ö¡×»³ËÜÍ³¿­¤Î¡È¸µ½÷Ë¼¡É¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ÈºÆ²ñ¤Î¥Ï¥°¡¡Íèµ¨¤Ï¥ì¥Ã¥º°ÜÀÒ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¡ÖÎø¤·¤¤¡×¡Ö¹¬±¿¤òµ§¤ë¡×

¹¥¥ê¡¼¥É¤Ç»³ËÜÍ³¿¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î15Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£12Æü¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥Ã¥º°ÜÀÒ¡Ä¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Î¥Ï¥°¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬¸ø¼°X¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬2ÅÙ¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÍèµ¨¤«¤é¥ì¥Ã¥º¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï±Ê±ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£28ºÐÊá¼ê¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢7·îËö¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥¤¥º¤«¤é°ÜÀÒ¡£9·î¾å½Ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Éé½ý¤·¤¿ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»³ËÜÍ³¿¤È¤ÏÂ©¤¬¹ç¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤ò¸«¤»¡¢9·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÂ³¤±¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.224¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç·×4»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢¥ì¥Ã¥º¤¬³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤Î´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Êµ²±¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¤ÎÊÖ¿®Íó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎø¤·¤¤¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¹¬±¿¤òµ§¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
