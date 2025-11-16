»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö1°Ì¸õÊä¡×¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤³¤½¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸«¤»¾ì¡¡¥È¥¯¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¡©
¥í¥Ã¥Æ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿ÌÓÍø¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â¡¢1·³¤Ç½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï»ÙÇÛ²¼73Áª¼ê¡¢°éÀ®43Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£±É¸÷¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤¿¤Á¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¼«¤º¤È¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¼èºàÎò¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¯Ì£¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö1°Ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ãº¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¦¤Ï2°Ì¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Þ¤¹¡£1°Ì¤Î12¿Í¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢1°ÌÁª¼ê¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¼ÂÎÏ¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ïºà¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤³¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£2°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬1°Ìµé¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÏºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð2020Ç¯¤Îµð¿Í¤¬2°Ì»ØÌ¾¤·¤¿»³ºê°Ë¿¥¤ä¡¢DeNA¤¬2°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ËÒ½¨¸ç¤¬¤½¤ÎÎã¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢1°Ì¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤°ïºà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥í¥Ã¥Æ2°Ì¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¡Û
¡Ö¤è¤¯2°Ì¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¡£Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ç°ìµ¤¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿º¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ï6¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.34¡¢½©¤Ï4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.13¤ÈÂç³ØºÇ½ªÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÌµÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ª¸«»ö¡£ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â¡¢1·³¤Ç½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Î¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼½ç¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÊý¤¬Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åê¼êÎÏ¶¯²½¤¬²ÝÂê¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¡Ø¤¤¤Î°ìÈÖ¡Ù¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï1°Ì¤Î·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Áµé¤ò2¿Í³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ú¹Åç2°Ì¡¦óîÆ£ÂÁÄ¾Åê¼ê¡Ê°¡ºÙ°¡Âç¡Ë¡Û
¡ÖÂç³Ø¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£½©¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨1.34¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1¾¡4ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1°Ì¤Î12¿Í¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢óîÆ£¤¬¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£183¥»¥ó¥Á¡¢90¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆùÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Ì¥ÎÏ¡£°¡Âç¤Ç¸·¤·¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£1Ç¯ÌÜ¤Ç10¾¡¤·¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú³ÚÅ·2°Ì¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¡Û
¡Ö°ËÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤ÈµåÂ®¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¡Ø¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢150¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ò·×Â¬¤¹¤ì¤Ð¥×¥í¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¡£¤Þ¤µ¤Ë»Õ¾¢¤Î¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÍñ¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¹â¹»¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤µåÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡1°Ì¤Î12¿Í¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï