ガーナに快勝の日本代表、ボリビア戦に向けてトレーニングを実施。26人全員が参加
11月18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が16日、千葉県内でトレーニングを実施。冒頭の15分のみが公開された。
招集メンバー26人全員が練習に参加。公開された限りでは、別メニューの選手はいなかった。
ジョギングでは、やや引き締まった表情の選手が多かったなか、ロンドは通常通り和気あいあいとした雰囲気で行なわれた。
14日のガーナ戦に２−０で勝利したチームは、ボリビア戦で３連勝を目指す。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
