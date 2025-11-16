ボリビア戦に向けて調整する日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　11月18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が16日、千葉県内でトレーニングを実施。冒頭の15分のみが公開された。

　招集メンバー26人全員が練習に参加。公開された限りでは、別メニューの選手はいなかった。
 
　ジョギングでは、やや引き締まった表情の選手が多かったなか、ロンドは通常通り和気あいあいとした雰囲気で行なわれた。

　14日のガーナ戦に２−０で勝利したチームは、ボリビア戦で３連勝を目指す。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部

