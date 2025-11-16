今月2日に挙式を報告した女優の堀田茜（33）が16日、TOKYO FM「KOSE Find My Beauty」（月曜前9・00）に出演。式に向け行った準備について語った。

式当日までは「トレーニングを週2で、1年間くらい」に熱心に取り組んだとするも、もともと「継続が苦手だった」という堀田。「自分の結婚式のためにどれだけ頑張れるか不安だった」と語り出した。

「仕事じゃないし、プライベートのことでどれだけボディーメンテナンス頑張れるかと思っていた」とするも「ドレスが決まると鎖骨が出るからここをキレイにしたいとか、そういう欲が出てきて」と回顧。「仕事並に頑張れた」と明かした。

「奇麗に着てえと思えるドレスを選べた。そんドレスを見ながら、外国人のモデルさんとかの写真見ながら、ここの筋肉もうちょい出したいなみたいなのをパーソナルトレーナーに伝えてドレスも見せて一緒にトレーニングした」と説明。「ホットヨガに行ったりとか、痩身エステ…結構継続してエステに行ってみたらめちゃくちゃ効果が出て。トレーニングとエステを並行して行うのが個人的には一番効果があったかなと思います」と伝えた。