TXT・スビン、高レベルな年上女性の誘惑法に感嘆！恋愛リアリティ番組を見守る姿が話題

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、スビンが年上の女性を気にさせる男性の熟練した誘惑を学ぶ。

【写真】スビン、"半分タメ・半分敬語"で年上女性を虜に

来る11月17日、韓国で放送されるKBS 2TVの“年上−年下のリアルロマンス”『ヌナは僕にとって女だ』（原題）では、年下男性キム・サンヒョンが、人気の女性ク・ボニへの気持ちを積極的に表現し始める。

これまでボンヒと話す機会がなかったサンヒョンは、遅い時間帯にボンヒに2人だけで話そうと誘う。サンヒョンは、「INFPの誘惑が何か知っていますか？『可愛い恰好をして横でうろつくこと』です」と話し、初日からボニの目に留まる場所にいたことを想起させる。

特に、MCのモデル、ハン・ヘジンとボーイズグループ2PMのウヨンは、“INFP流の誘惑”を不思議そうに眺める。ウヨンは、「あんな表現は初めて見た。遠回しに言っているようだったが、本当にストレートだ。『ヌナ（年上の女性）、僕があなたのそばでどうしていたか知っていますか？私は今までこうしていました』と、告白みたいだ」と述べた。

（写真＝KBS 2TV）スビン

（写真＝KBS 2TV）右下：スビン

すると、スビンは「『可愛い恰好でうろうろする』は少し弱いと思ったが、自分が誘惑する方法を教えたのだから、次から可愛い服を着て現れたら、『私を誘惑しているのかな』と自覚できる機会が生まれたと思う。これからずっと意識するしかない」とボニに自分の行動を気にさせるようにしたサンヒョンの高レベルなスキルに気づく。

2人の会話の後、ボニは「（サンヒョンが）案外大胆だ。勇気を出してくれたので、ありがたい気持ちも大きかったし、その気持ちからサンヒョンさんが気になった」と明らかにする。この姿を見守っていたウヨンは、「気になったのは少し進展があるということだ」とボニの気持ちの変化を予想する。

なお、『ヌナは僕にとって女だ』は11月17日21時50分に韓国で放送予定だ。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。