沖田愛加アナ、ミニスカ×ハイソックスコーデで美脚輝く「妹のわんこ」抱っこショットに「可愛いが渋滞」「脚が綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が11月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人アナ「癒やされる」美脚輝くミニスカ×ハイソックスコーデ
沖田アナは「妹のわんこ」とコメントし、屋外で妹の愛犬を抱っこしている写真を公開。ネイビーのトップスに白のバルーンミニスカート姿で、ハイソックスを合わせたスラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞」「癒される」「脚が綺麗すぎる」「清楚な雰囲気が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
