【モデルプレス＝2025/11/16】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が11月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。

◆沖田愛加アナ、美脚際立つミニスカ姿公開


沖田アナは「妹のわんこ」とコメントし、屋外で妹の愛犬を抱っこしている写真を公開。ネイビーのトップスに白のバルーンミニスカート姿で、ハイソックスを合わせたスラリとした美しい脚を披露した。

◆沖田愛加アナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞」「癒される」「脚が綺麗すぎる」「清楚な雰囲気が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

