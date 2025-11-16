一体、何の地雷を踏んだ…？昨日まで仲良しだったママ友の態度が豹変｜マンション内ママ友トラブル【ママリ】
自分の子どもと同い年の子どものお母さんは貴重な存在に感じられることはありませんか。来年から幼稚園の入園も控えたいちかちゃん。お母さんの小野さんは、入園前からいちかちゃんにお友達ができたことをうれしく思っていましたが、その関係はなかなか続かないのでした。
©mamayoubi
©mamayoubi
公園で過ごした帰り道。顔見知りな人が公園にいると、親も公園で息抜きできますよね。
©mamayoubi
©mamayoubi
相川さんと平田さんと顔見知りな主人公の小野さん。子どものことを話せるお母さんが近所にいると安心できますよね。
©mamayoubi
©mamayoubi
来年には幼稚園生になるいちかちゃん。入園前から顔なじみの友達がいることは親子にとって安心できることですが、何があったのでしょうか。
©mamayoubi
©mamayoubi
何らかのトラブルが起こってしまい平田さんと相川さんから避けられてしまったという小野さん。一体何があったのでしょうか。
心地よい関係を選ぶ勇気
©mamayoubi
©mamayoubi
3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年頃の子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。
ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。
最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。
ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。
記事作成: ume
（配信元: ママリ）