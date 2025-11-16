「服がクローゼットに入りきらない問題」ニトリの“技ありハンガー”で一発解決！ スペース2倍に拡張できちゃった
衣替えをした時に「服が溢れてる」と感じた方も多いのではないでしょうか。限られたスペースしかないクローゼットだからこそ、「デッドスペースをなくしてスッキリ収納したい」そんな思いを抱えているのは筆者だけではないはず。
できるだけ安く、耐久性も加味したうえで筆者がたどり着いた、多くの服を収納できるアイテム。ニトリの「伸縮するクローゼットハンガー」を紹介します。
◆「服が多すぎて入らない問題」を解決！
ニトリの「伸縮クローゼット吊り下げハンガー」は、クローゼット内に“掛ける収納”を増やすことができる便利なアイテムで、お値段1,290円（税込）、耐荷重は約15kgです。クローゼットの下部にできてしまうデッドスペースを上手に活用することで収納場所を増やすことができるんです。
伸縮バーの長さは、49〜79cmなので、クローゼットの高さや掛ける服のサイズ感に合わせて調整することができます。
水平バーの幅は、49〜79cmの6段階に調節できるので、クローゼットの空いてるスペースを有効活用することが可能です。
高さ変更はアームに引っ掛ける伸縮バーの位置を変えるだけで簡単！フックをクローゼットのポールに吊るすだけで取り付けられるので、難しい組み立ても一切必要ありません。
◆スッキリ整った！ before→after
クローゼットの一部はこれ以上服が掛からないほどポールにぎちぎちに服を掛けた状態で、下部にデッドスペースが生まれてしまっていました。衣装ケースを活用することもできると思いますが、できれば掛けて収納したいので、空いたスペースに「伸縮クローゼット吊り下げハンガー」を使用してみようと思います。
下部のデッドスペースにTシャツを掛けることで片側のスペースを大きく空けることができました。空いたスペースに「伸縮クローゼット吊り下げハンガー」をもう一つ使用して完全にデッドスペースをなくすのも良し、丈の長いコートを掛けておくこともできますね。
◆使いやすさ◎
伸縮バーのフックにベルトや帽子を掛けて収納できるので、自分の好みに合わせた使い方ができるのも◎！
下部にはパンツ類を掛けておくと、取り出しやすくなるのでおすすめです。ファミリークローゼットで使用する場合は、子どもの身長に合わせて下部に洋服を掛けてあげると、子どもでも自分自身で洋服を選びやすくなるでしょう。
クローゼットをスッキリ整えておくことで、圧倒的に管理がしやすくなりました。衣替えをきっかけに、ぜひクローゼット収納を見直してみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
