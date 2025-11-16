ふとドラレコの録画データを再生してみたら→“夫と子どもの会話”に涙…「今も消せません」
大谷さやかさん（仮名・40歳）は、11歳になる娘の母。子育てをしながら、週5でパート勤務という忙しい毎日を送っています。
忙しいさやかさんは、夫への不満がいっぱいだったそうです。
◆夕方にある娘の習い事送迎が負担
「夫は土曜勤務があって、その振替で平日に月2回ほど休みがあるんですけど、とにかく残業が多い職種なんですよ。いつも、なんで私ばっかり、こんなに頑張ってるんだろう……って不満ばかり呟いていました」
特に大変なのが、平日夕方の習い事の送迎なんだそう。さやかさんの娘が習っているダンス教室は週に2回、18時半。この時間はちょうど夕飯の支度と重なり、さやかさんにとっては一番手が足りない時間帯です。
「基本的に送迎はすべて私の役割です。まぁ、習い事を決めたのも私と娘なのでね。でも最初の頃は、スタート時間が15時だったんですよ。それが、小学校高学年になってからダンスのスタート時間が遅くなってしまって」
家は畳まなければいけない洗濯物が山積み、夕飯も作らなくてはと思いつつ、送迎が重なって、この時間のさやかさんは余裕がなくなるんだそう。
「他のお宅は上手にやっているんでしょうけど、私はあまり要領のいい方ではないので、夕方の時間はほんとに疲れちゃいますね」
◆自分が言った言葉に、モヤモヤが募った出来事が
そんなある日のこと。
仕事の休みに家にいた夫が、珍しくさやかさんに「今日は俺が、ダンス送っていくからね」と言ったんだそう。
夫の言葉に、さやかさんは驚きながら、「あ、そ。じゃあお願い」と答えます。
「実はあのとき、すごく複雑な気分になったんです。正直、いつも週2で送迎しているのは誰だと思っているの？ って気持ちになりました。
せっかくの夫の言葉に『やってくれるんだ、ありがとう』って素直に言えない自分ももどかしくて、自己嫌悪にもなってしまって」
ふいに送迎を引き受けてくれた夫への感謝よりも、「いつも私ばっかり」の気持ちのほうが勝っていたそうです。
◆録画されたドラレコに思いがけない声が入っていた
それから、1週間ほど経った頃。さやかさんはドラレコの容量がいっぱいになっていることに気づき、録画データを整理します。
そのときに何気なく再生したのが、先日夫が娘を送迎した際の映像だったそう。外の景色と車内の音声が淡々と記録されているだけかと思いきや、そこには思わぬ会話が入っていました。
「最近、ママ怒ってばかりだね」
運転席の夫に向かって、ポツリと呟く後部座席の娘の声。
その言葉に、さやかさんは思わず息をのんだんだとか。しかし、次の瞬間に続いた夫の言葉に、さやかさんは胸が熱くなります。
◆「ママはね、パパが忙しいから、いっぱい頑張ってる」
「夫が娘を諭すような口調で、こう言ったんです。『ママは、パパが忙しいから、一人でいっぱい頑張ってるんだよ。だから、ちょっと疲れちゃっているのかもしれないね』って」
さやかさんを責めず、娘にもわかる言葉で優しく話す夫の姿に、さやかさんは涙が止まらなくなったといいます。
「全身の力が抜けて、涙が止まらなくなりましたね。あの言葉は、直接私に言ってくれたわけじゃないけど、嬉しかった。ちゃんと見てくれてたんだなって……」
さやかさんは震える手で、夫が話すシーンを何度も繰り返し巻き戻したそうです。
「ここのところ、夫婦の会話が減っていたんです。だから、お互いの意思疎通がうまくいってなくて。私もつい、忙しいとか、夫がもっといてくれたらとか、言い訳ばかりになっていたんですよね」
◆夫と話す時間を作るように
ドラレコで話す夫の言葉を聞いてから、さやかさんは自分から夫に話しかけるようになったんだそう。
「夫は、もともと言葉で気持ちを伝えるのが苦手な人なんです。だから私もいつの間にか、会話や気持ちのやり取りを諦めていました。でも、ドラレコに残っていた声に、私がずっと欲しかった言葉が詰まっていたのでね。なんか、私も夫に優しくしたいなと思いました」
あの日の録画は、今も削除せずに残してあるとさやかさんは笑います。
「つらくなったとき、また聞き直したくなる気がするから」
見えない優しさは、時に見えるものよりも、ずっと強く、ずっと深く心に残る。それが、家族なのかもしれませんね。
＜取材・文／maki＞
