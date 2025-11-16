◇第105回全国高校ラグビー大会大阪府予選決勝＜第3地区＞ 大阪桐蔭38―0大阪朝高（2025年11月16日 東大阪市花園ラグビー場）

2月の近畿大会を制した大阪桐蔭が38―0で大阪朝高を下して5大会連続19回目の全国出場を決めた。7季ぶり2度目の優勝を目指す。

大阪桐蔭は前半8分にゴール前5メートルのラックから右に展開してFB須田琥珀（3年）が右中間に先制トライ。15分にWTB上原健新（2年）、21分にCTB近藤烈（3年）がトライを重ねて前半ロスタイムにはSO矢守勇生（3年）のキックパスをWTBモレノ経廉ザンダー（3年）が拾って大阪朝高を突き放した。後半は大阪朝高の激しい当たりに苦しむ場面もあったが、7分にプロップ谷為慶（3年）、27分に肩の故障から復帰したWTB吉川大惺（2年）がトライした。

大阪桐蔭の綾部正史監督（50）は「ひたむきに真っ向勝負してくれる朝高さんは僕たちもリスペクトしているチーム。60分という中身は貴重だった。体を当てる、何度もチャレンジするラグビーの原点を吸収できた。予選で当たるのは最高だと思っていた」とリザーブ5人で戦った大阪朝高を讃えると「フィジカルで圧倒して勝つという大阪桐蔭のラグビーは変わらない。自分たちのカラーのレベルを上げて大会に臨みたい」と全国大会に向けて力強く話した。