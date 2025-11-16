ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「体調が低下してくると酸素の値が低くなるのです…」「久びさの９０以下でアラームが鳴りました…まったく困ったもんです〜」 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは、「体調低下からの復活をしているのです♪」と題し、「体調が低下してくると酸素の値が低くなるのです…座位になると９５から下がりちょっと興奮するとまた下がるのです…」と投稿。







続けて、「でも口腔ケアはやってまぁす 食事は無理せずに味わう感じですね 肺に負荷がかかると反応する感じですね…」と現況を報告しました。









津久井さんは、「どうしてもオムツ交換をしたくて側臥位になったら久びさの９０以下でアラームが鳴りました…まったく困ったもんです〜」と明かしています。





最後に、「さぁて、ここから呼吸器とタッグを組んで乗り越えるのです あっ、大丈夫ですよ〜 慌てずにいきまぁす♪」とコメントし投稿を締めくくりました。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などで知られています。



【担当：芸能情報ステーション】