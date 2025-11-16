¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×65ºÐ¡õ47ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÅÏµ´¡¢Ç¯¤Îº¹É×ÉØá¤¬¡Äµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Å¥¿ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤¡ °¦¤µ¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÃæ³Ø¡Á¹â¹»À¸¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¾¯½÷¤Ç¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥êÆÝ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿»þ¤Î1Ëç¡Ä¡×
¡¡Ä¹¼÷¥·¥ê¡¼¥º¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤ò¡Ä¡£»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Å¥¿ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê ÎáÏÂÈÇ¡ª»£±Æ²÷Ä´¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂ¼ÅÄÍº¹À(65)¡£
¡¡¡Ö´é¹ç¤ï¤»ËÜÆÉ¤ß¤Î¸å¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥êÆÝ¤ó¤¸¤ã¤¿»þ¤Î1Ëç¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢29Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBSŽ¤1990Ç¯¡Á2019Ç¯)¤ÇºÊŽ¥°¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿µÈÂ¼ÎÃ(47)¤é¤È¤ª¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¡×¡Ö¤ï¤¡ °¦¤µ¤ó¤À¡ª¡ÄÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤ëÌò¤«¤·¤é¾Ð¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ³Ø¡Á¹â¹»À¸¤¢¤¿¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¾¯½÷¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê♡¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä´Ñ¤Æ¤¤¤ë»äÃ£¤â¿ÆÀÌÊÂ¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡à¶¶ÅÄÔè²ì»ÒÀèÀ¸¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¸½Âå¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤«?á¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¡¡ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡¡ÎáÏÂÈÇ¡×¤ÏBS-TBS¡¢BS-TBS 4K¤Ç12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£