¡¡µÓËÜ²È¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì(57)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ê¡ÅÄÁÈ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ì¸ú²Ì¥·¡¼¥ó¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡¢²¿»£¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹?±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ Âþº£¡¢Ê¡ÅÄÁÈ¤Ï²¿½½¿Í¤â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤ì¤ò°Ï¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶õµ¤¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÅÚ±ì¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þºî¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëµ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡£¡£¡£ ºÇ¶á¤ÏÁÇºà½¸»È¤¦¤±¤ÉÀÎ¤Ï»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤Ê¡£Ê´¤òËÀ¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡×¡Ö¥ä¥à¥Á¥ã¤¬»à¤Ì¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÇúÈ¯¥·¡¼¥ó?¡×¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤¬¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢±Ç²è¡Ö¶äº²¡×¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·àÃÄ¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×ºÂÄ¹¤â¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£