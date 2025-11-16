相川七瀬、土屋アンナ＆hitomiらと華やかな“大人女子会”「豪華なメンバー」「素敵なお姉様達」
歌手の相川七瀬（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。「ご飯をしました」と報告し、歌手の中村あゆみ（58）、歌手のhitomi（49）、俳優でモデルの土屋アンナ（41）との4ショットを公開した。
【写真】「素敵なお姉様達」相川七瀬＆土屋アンナ＆hitomi＆中村あゆみの華やかな“大人女子会”
相川は「みんな、良く飲む 良く飲むww この夏は、忙しくてなかなかご飯とかいけなかったので、この会は貴重でした あゆみさんはいつも変わらず美しく hitomiちゃんも30周年！おめでとう アンナちゃんは可愛く面白い」と、再会の喜びをつづった。
続けて「私達の共通点は全員ソロシンガーであるということ ソロ特有の悩みとかそういうものを話し合える人が近くにいてくれることがとても有り難いのです みなさん、また行きましょう」と、気心の知れたメンバーとの充実した時間を伝えている。
華やかな女子会ショットに「すごい豪華なメンバー」「素敵なお姉様達」「華やか」「美人しかいない」「憧れる 素敵な大人の女性になりたい」などのコメントが寄せられている。
