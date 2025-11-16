長渕剛「起きれず立てず救急外来で処置」から復活 元気な姿を動画公開＆さらに「粋な計らい」に反響
歌手・長渕剛（69）が16日、自身のインスタグラムを更新し、前日の公演を中止した理由を明かした。
【動画】長渕剛、体調不良から復活！粋なはからいを動画発表
長渕は「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず救急外来で処置してもらった。名古屋のみんな！！ほんとに申し訳ないです。悔しくて仕方がない。いろんな想いでみんなチケットを握りしめこの日を待っていてくれただろうに。残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ。医療班の懸命な処置もあり今日は大丈夫だ！！！」と伝えた。
動画も投稿して「本当にごめんなさい」と元気な姿を公開した。きょう16日のポートメッセなごや公演は実施する。
長渕は「きのう来れなかった人は、チケットをきょう持ってこれば、ここに振り替えてくれます。それともう1つ。もしもきょう、難儀な思いで来てくれたら、今からやるリハーサル、4時ぐらいからやろうと思うんで、そこに皆さん招待します」と発表。さらに、11月28日のKアリーナ横浜公演についても、15日の来場予定者を対象に、リハーサルを見られるようにするという。
ファンからは「剛さん元気そうでよかった、でも無理しないで！」「復活本当におめでとうございます」「わお！粋な計らい！」「剛兄貴最高のサプライズ」など、多数の声が寄せられている。
