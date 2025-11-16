◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ 明大21―17帝京大（2025年11月16日 東京・秩父宮ラグビー場）

優勝争いを左右する1敗対決は、明大が帝京大を21―17（前半0―10）で破った。全国大学選手権4連覇王者に劇的逆転勝利。これで総勝ち点を30とした。

互いになかなか得点できない膠着状態から、前半21分に帝京大のHO高矢晨之介（2年）が先制トライ。帝京大はその後、自陣でラインアウトから攻め込まれる危ない場面もあったがなんとかしのいで得点を与えなかった。前半終了間際、CTB大町佳生主将（4年）が25メートル弱の角度あるペナルティーゴール（PG）を決めて10―0で折り返した。

後半は一転して明大が主導権を握る展開に。後半4分、明大のPR田代大介（3年）がトライを決めると、同24分には敵陣ゴール前ラインアウトからモールで押し込んでHO西野帆平（4年）が逆転トライを決めた。14―10で迎えた同40分、帝京大はFLアントニオ・フィシプナ（1年）のゲインからWTB青柳潤之介（3年）へとつなぎ、さらにFB吉田琉生（1年）が左手を突き上げて喜びを表しながら逆転トライを決めた。これで試合は決まったかと思われたが、明大は最後の最後まで諦めなかった。後半ロスタイムのラストワンプレー、相手の反則を誘発して敵陣ラインアウトの大チャンスを獲得。モールで押し込むと、相手のオフサイドによるペナルティートライで明大が劇的逆転勝ちを収めた。

明大は5勝1敗の総勝ち点30。12月6日に早大戦を残しており、自力優勝に望みをつないだ。帝京大は今季2敗目を喫し、優勝は極めて厳しい状況となった。