遺伝子をわずかに切断することで、危険な高コレステロール値を永続的に下げ、薬の服用が必要なくなる可能性を示す初期研究が発表された/Yuichiro Chino/Moment RF/Getty Images

（CNN）遺伝子をわずかに切断することで、危険な高コレステロール値を永続的に下げ、薬の服用が必要なくなる可能性を示す初期研究が、米医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」で発表された。

研究は極めて小規模で行われた。重症の患者15人のみを対象とし、「CRISPR-Cas9」と呼ばれるゲノム編集技術を使用して、投与する新薬の安全性を検証することを目的としていた。CRISPR-Cas9は、標的遺伝子を切断して改変、もしくは遺伝子を調整したり停止させたりする、「生物学的はさみ」のようなものだ。

予備的な結果では、心疾患の主要因である「悪玉」コレステロール、低密度リポタンパク（LDL）が約50％減少したことが明らかになった。心疾患は米国および世界で成人の死因第1位となっている。

またこの研究は、米ニューオーリンズで開催された米心臓協会（AHA）の学術会議でも発表され、血中の別の脂肪である中性脂肪（トリグリセリド）が平均55％減少したことも示された。中性脂肪も心血管疾患のリスク増加と関連している。

「この治療が永続的な解決策になることを願っている。重い疾患を持つ若者が『一度きり』の遺伝子治療を受け、生涯にわたりLDLと中性脂肪の値を低下させることができる」と、研究の主任著者であるスティーブン・ニッセン博士は語る。

心臓専門医は、心疾患の既往がある人や、生まれつきコレステロール値のコントロールが難しい人のLDL値を米国平均の100を大きく下回る値まで下げることを望んでいると、米ハーバード大医学部准教授のプラディープ・ナタラジャン氏（本研究には不参加）は説明した。

「現在の薬でも今回の研究と同程度にLDLを下げられる。むしろもう少し強力な薬もある」とナタラジャン氏は述べ、「この治療法が本当に有効かどうか、まだ様子見が必要だ」と言い添えた。

高コレステロール値をコントロールするために、1日1錠、時に3〜4錠の薬を忘れずに服用することは難しいため、この研究結果は初期段階だが興味深いと、米テキサス大学サウスウェスタン医療センターの心臓病学准教授のアン・マリー・ナバー氏（本研究には不参加）は述べている。

「もし20歳でコレステロール値が非常に高い場合、今後60年間、毎日薬を飲んだり2週間ごとに注射を打ったりするより、一度きりの治療のほうがはるかに理にかなっているかもしれない。その可能性は計り知れない」とナバー氏は指摘した。

高コレステロール値を下げる幸運な変異

この遺伝子編集治療のアイデアは、偶然の遺伝子変異から生まれた。この治療法では、LDLや中性脂肪の調整を担う遺伝子、「ANGPTL3（アンジオポエチン様タンパク3）」が機能不全に陥る。

ナタラジャン氏によると、米国ではおよそ250人に1人がこの機能不全型のANGPTL3遺伝子を持ち、生涯を通してLDLと中性脂肪の値が低く、明らかな悪影響は確認されていない。心血管疾患のリスクも極めて低い。

「これは心血管疾患を予防する自然発生的な変異だ。CRISPRの登場により、他の人の遺伝子も改変させ、この予防効果を再現できるようになった」とニッセン氏は話す。

研究参加者らは、CRISPRを用いたさまざまな用量の薬が点滴で投与された。あるグループには体重1キロ当たり0.1ミリという極めて少量の投与が、他のグループには同0.3〜0.8ミリの投与が行われたと、本研究の筆頭著者であるルーク・ラフィン博士は述べた。

ラフィン氏によると、最高用量を投与された人の中性脂肪は平均55％、LDLコレステロールはほぼ50％減少したという。「LDLと中性脂肪を同時に下げる治療法は現在ないため、これは非常に意義深いことだ」

長期的な安全性

自然変異を持つ人の場合、ANGPTL3遺伝子は全身のすべての細胞（筋肉や心臓、肺など）で機能していない。だがこの新薬は肝臓のみを標的としている。肝臓は、中性脂肪の合成やコレステロールの産生を担い、血流から余分なコレステロールを除去する臓器だ。

ニッセン氏によれば、これは薬の長期的な安全性の観点から安心材料であり、他の部位で遺伝子編集される可能性は低いという。

研究における初期投与での副作用は軽微で、主に注入部位の炎症だった。1人に椎間板（ついかんばん）ヘルニア、もう1人に肝障害の兆候となる酵素値の上昇が見られたが、いずれも2週間以内に回復した。

一方で、投与から6カ月後に1人が死亡した。ニッセン氏は「彼は重度の進行性心血管疾患を抱えており、投与量も0.1ミリとごくわずかで、効果の出ない量だった」と説明した。

「彼の死は研究結果に影響しないと考えている」と同氏は述べた。米食品医薬品局（FDA）は、治験終了後も長期的な副作用を確認するため、被験者を15年間にわたり追跡観察することを推奨している。

第2相臨床試験は間もなく開始され、その後すぐに第3相試験へ移行する計画だ。

「満たされていない医療ニーズが非常に大きいため、迅速に進めている。数百万人がこれらの疾患を抱えているが、その多くは治療を受けていない、または何らかの理由で治療を中断している。これは米国における深刻な治療不足の問題だ」とニッセン氏は話している。