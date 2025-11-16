「子どもがいないんだから、お願いね」-それが理由で義父の介護を押し付けられて

親の介護問題。兄弟姉妹で協力して乗り越えるのが理想ですが、もし「うちは無理だから」と、誰か一人に負担が押し付けられるとしたら…？ 今回ご紹介するのは、「子どもがいないから」という、あまりにも理不尽な理由で、厄介な義父との同居を迫られる夫婦の物語。その身勝手な義兄弟たちの言動に、読者からは怒りの声が噴出しています。

「親父の面倒、誰が見る？」介護の押し付け合いという名の醜い争い

主人公の女性・ユキは、夫と二人暮らし。子どもはいないものの、穏やかで幸せな日々を送っていました。そんなある日、夫の兄弟たちが集まり、一人暮らしの義父の今後についての話し合いが持たれます。義父は少し気難しく、家事もままならない様子。誰かが面倒を見る必要があるのは明らかですが、兄も姉も「自分たちには家庭があるから無理」の一点張り。

そんな時義父に何が…？

「お前たちのところには、子どもがいないんだから、親父の面倒を見る余裕があるだろ？」-。義弟と義妹から放たれた、信じられない一言。まるで、子どもがいないことが“罪”であるかのように、厄介な義父の介護を押し付けてくる義弟たち。ユキは言葉を失います。そんな最中一本の電話が…。

こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。読者の意見は…？

「子どもがいないから」という理由で義父の介護を押し付けようとする義弟たち。そんな自分勝手な言い分に、読者からは怒りの声が殺到。自身の壮絶な介護体験や、義実家との関わりで受けた心の傷を語る、切実なコメントも多く寄せられました。

・旦那さんの兄弟もクソ。そういう奴らに限って実父がいるところイコール実家みたいな感じで集まりたがります。

・私なら離婚する。こんな義父とは暮らせない。



自分たちの都合ばかりを主張する義弟たちの姿に、読者の強い憤りが表れています。「こんな家族なら離婚した方がいい」という厳しい意見も。

・同居していますが、初日に排水溝の網に柿の皮を大量に捨てられてからクソジジイのことは無理になりました。…好きで結婚した相手の面倒ならいくらでも見ますが、その親など他人です。

・同居だけど、関わらない。話もしない。まともにつきあうとこちらがおかしくなる。

・乗り越えられる訳がない。そんな身内だから結婚したくても相手に迷惑がかかるのがわかっているから諦めた。子供に同じ事をするのでは？と子供も産めなかった。

・乗り越えてはないです。疎遠とまではいきませんが、会わなければ愚痴を聞くこともないですから。



読者からは、自身の介護や同居に関する、あまりにもリアルで壮絶な体験談が数多く寄せられました。「親など他人」「関わらないのが一番」「現在進行系の地獄」…その言葉の重みからは、綺麗ごとでは済まされない介護・同居問題の過酷さがひしひしと伝わってきます。

もしあなたがユキの立場だったら、この理不尽な要求を受け入れますか？ それとも、きっぱりと断りますか？ 夫は、妻であるユキの味方になってくれるのでしょうか。その決断から目が離せません。

(ウーマンエキサイト編集部)