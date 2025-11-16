◇ラグビー 関東大学対抗戦 明大―帝京大（１６日、秩父宮ラグビー場）

明大と帝京大の１敗同士の対決は、明大が２１―１７で勝利。優勝した２０２０―２１シーズン以来５季ぶりに帝京大から白星を挙げた。

先制は帝京大。前半２１分、相手トライエリア前のリスタートから攻め、フッカー高矢晨之介（２年）が飛び込んでトライ。キックも決まり７―０とし、明大も相手トライエリアに迫るがトライライン際の攻防でターンオーバーするなど失点せず。４４分にＣＴＢ大町佳生（４年）がＰＧを決め、前半を１０―０で折り返す。

明大は後半４分、ＮＯ８利川桐生（４年）のゲイン、プロップ田代大介（３年）がピックしてトライ。７点を返す。攻め続ける明大は２４分、敵陣右サイド深くのラインアウトからモールを押してトライ。キックも決まり、１４―１０と逆転に成功する。明大はスクラムで優位に立ちペースを握るが、迎えた後半４０分。帝京大が１２次攻撃から右へ展開、フランカーのアントニオ・フィシプナ（１年）のゲインから青柳潤之介（３年）、ＦＢ吉田琉生（１年）と渡って逆転トライ。１７―１４とした。

それでも明大は後半４３分、自陣でのスクラムで反則を奪って相手陣へ。ラインアウトからの攻めで４６分にペナルティトライを奪い、劇的逆転勝利を収めた。