◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ最終日（１６日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）

西地区１位のトヨタが３年連続３度目の日本一に輝いた。東地区２位のビックカメラ高崎とのリーグ発足後３度目の決勝４―２で退けた。

トヨタ打線は、ビックカメラ高崎の先発・上野由岐子投手を攻略し、３回無死二、三塁から日本代表で２番・石川恭子遊撃手の中前二点適時打。５回には４番・山田柚葵一塁手の右中間への２ランで追加点。上野を５回途中にマウンドから引きずり下ろした。先発右腕のメーガン・ファライモが２戦連続完封勝利で導いた。

一方のビックカメラ高崎は、前日１５日準決勝で１３０球を投げきった上野が先発。力投を見せたが、４回１／３を投げて４失点を喫し、０―４の場面で降板。０―４の最終７回に６番・我妻悠香捕手の左越え２ランで粘ったが、３季ぶりＶは果たせなかった。

最高殊勲選手に輝いたトヨタの石川は「まさか私じゃないと思っていたのでうれしいです。（３回のタイムリーは）つないでくれたので、どうにか転がせば…と思っていた。思い切って振ってそれが落ちてくれて良かったです」と満面の笑顔を見せた。