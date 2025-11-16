司法試験合格を報告したフリーアナウンサーの山本モナ（49）が16日、自身のインスタグラムを更新し、「恩人」とのショットを公開した。

13日に「この度、令和7年司法試験に合格しました」と49歳での難関試験合格を明かして話題に。この日の投稿では「伊藤塾の合格報告会に行ってきました」と司法試験などの受験指導を行う伊藤塾の塾長で弁護士の伊藤真氏との笑顔のショットを披露した。

「『やればできる。必ずできる。』と、教えてくださったのは伊藤真塾長です。5年前に、塾長の書かれた上三法の入門シリーズの書籍をAmazonで注文したのが事の始まり。読み終わってすぐ入塾したものの、当時はコロナ下だったので、授業はすべてオンライン。お会いすることもなく孤独に(笑)勉強していました」と振り返り、「その後ローに進んでしばらく塾を離れていましたが、合格を報告することができて、感無量です」と思いをつづる。

「私には、ここにくるまでたくさんの恩人がいますが、塾長はまさしくそのお一人」と感謝し、「感謝を込めて。これからもよろしくお願いいたします」と記した。

フォロワーからは「おめでとうございます」「勇気を頂きました」と祝福の声が寄せられている。