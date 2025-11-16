タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムを更新。

トレイルランニングレースに出場したことを報告しました。



井上咲楽さんは「FTR秩父＆奥武蔵」「50K 8時間13分でゴールしました！」と、報告。



続けて「年代別2位のつもりでいたので思いが込み上げ、ゴール後、ついつい長めのインタビューになってしまいました。」「フタをあけたら4位でちょっと恥ずかしかったので、コソコソ帰りました」と、綴りました。







そして「去年に引き続き50kmの部に出場させていただきましたが、昨年よりも景色を楽しめたんじゃないかなあと思います。紅葉がとても綺麗で秋晴れが美しい日でした！！」と、記しました。



更に「のぼりがとってもキツかったですが、一歩一歩積み上げていくしかないし走れば終わるからと言い聞かせて走り切りました！練習不足が心配な中、とにかく走り切れたいま、ホッとしてます！」と、明かしました。







最後に、井上咲楽さんは「朝から晩まで、コースやエイド、スタートゴールにいてくださって、補給食や水分を常に供給してくださったり、元気に声をかけてくださるボランティアスタッフのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございます！」「トレランたのしい！」と、その思いを綴っています。







