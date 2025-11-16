宇都宮ブレックスが千葉ジェッツに快勝…ニュービルが25得点の活躍、地区上位対決連勝

11月16日に日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節が行われ、宇都宮ブレックスが千葉ジェッツと対戦した。

リードチェンジを繰り返した第1クォーターを26－26の同点で終えると、続く第2クォーターは3点ビハインドで迎えた開始3分41秒からD.J・ニュービル、ジャメール・マクリーン、ギャビン・エドワーズの連続得点で逆転。高島紳司の3ポイントシュートもあり、49－43と6点リードで前半を終えた。

第3クォーターは千葉Jをわずか9得点に抑えることに成功。ニュービルが10得点、比江島慎が7得点と、両エースがチームを引っ張り、リードを20点に拡大した。

第4クォーターは開始から遠藤祐亮、アイザック・フォトゥが連続得点をマーク。最大29点のリードを奪う試合運びで、89－69で東地区上位対決を制した。

宇都宮は2連勝で11月最後の節を終了。ニュービルが25得点6リバウンド8アシスト、エドワーズが17得点9リバウンド2スティール、フォトゥが15得点8リバウンド6アシスト、比江島が11得点を挙げ、チーム全体で34本中15本の3ポイントを沈めた。

■試合結果



宇都宮ブレックス 89－69 千葉ジェッツ



宇都｜26｜23｜23｜17｜＝89



千葉｜26｜17｜9｜17｜＝69

【動画】ニュービルがワンハンドダンク