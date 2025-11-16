¡ÎËÜÅÄÂÙ¿Í¤Î´ã¡ÏÉÔÊÑ¤Î¥¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤À¤«¤éÅ¨¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿Æ²°ÂÎ§¡£°ìÎ®Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿
¡¡11·î14Æü¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç19°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±73°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ê¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢£²¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤É¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¬¡¼¥Ê¤Î£²ÇÜ¤â¤Î14ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÉõ»¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£16Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Çº´Ìî³¤½®¤¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÍí¤ß¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¡£º´Ìî¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤¬Àµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆÀ°Õ¤Î·Á¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¸«»ö¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀÌÜ¤Ï60Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ²°Â¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¤¿Æ²°Â¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶Ëç¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤«¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¬¡¼¥Ê¤¬º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼å¤¹¤®¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ä¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¢¥æ¡¼¤Ê¤É¡¢Àè·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼çÎÏ¿ô¿Í¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»þº¹¤Ü¤±¤äÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤Î¥¥ì¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤ÎÉÝ¤µ¤ÏÈ¾¸º¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Ä¤¬¶¯¤¤Áê¼ê¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊø¤¹¤Î¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ØÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¬¡¼¥Ê¤Ï£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç°ú¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ÁÈ¿¥Åª¼éÈ÷¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Îý½¬Áê¼ê¤Ë¤¹¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍèÇ¯¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¹ñ¤Ï¡Ö32¡×¤«¤é¡Ö48¡×¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³Ê²¼¡É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï³Ê²¼¤È¤ÎÀï¤¤¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä´À°»î¹ç¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä´À°»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¼ý³Ï¤Ï¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Ìî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Èà¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥ÈÇ½ÎÏ¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ê¤É¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ¤â½Ð¿§¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎMVP¤À¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÆÃ¤Ë¼çÎÏ¤Î²ø²æ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬Áê¼¡¤°¤À¤±¤Ë¡¢º´Ìî¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼ý³Ï¤À¡£
¡¡¼éÅÄ±ÑÀµ¤ä±óÆ£¹Ò¤¬²ø²æ¤Ê¤É¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¸½ºß¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î½øÎó¤Ïº´Ìî¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º´Ìî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¿¥Õ¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Àá¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç±óÆ£¡õ³ùÅÄÂçÃÏ¤Î£²¿Í¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢º´Ìî¡õ±óÆ£¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òºÇ¤â¹â¤á¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ý³Ï¤Ï¡¢Æ²°Â¤À¡£º¸Â¤Ç·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à£²ÅÀÌÜ¤Ï¡¢Èà¤¬°ìÎ®Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ²°Â¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Î£±²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¥¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤½Æ²°Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤É¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¬¡¼¥Ê¤Î£²ÇÜ¤â¤Î14ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÉõ»¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£16Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Çº´Ìî³¤½®¤¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÍí¤ß¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¡£º´Ìî¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤¬Àµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆÀ°Õ¤Î·Á¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¸«»ö¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀÌÜ¤Ï60Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ²°Â¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¤¿Æ²°Â¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶Ëç¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤«¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¬¡¼¥Ê¤¬º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼å¤¹¤®¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ä¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¢¥æ¡¼¤Ê¤É¡¢Àè·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼çÎÏ¿ô¿Í¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»þº¹¤Ü¤±¤äÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤Î¥¥ì¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤ÎÉÝ¤µ¤ÏÈ¾¸º¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Ä¤¬¶¯¤¤Áê¼ê¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊø¤¹¤Î¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ØÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¬¡¼¥Ê¤Ï£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç°ú¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ÁÈ¿¥Åª¼éÈ÷¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Îý½¬Áê¼ê¤Ë¤¹¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍèÇ¯¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¹ñ¤Ï¡Ö32¡×¤«¤é¡Ö48¡×¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³Ê²¼¡É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï³Ê²¼¤È¤ÎÀï¤¤¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä´À°»î¹ç¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä´À°»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¼ý³Ï¤Ï¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Ìî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Èà¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥ÈÇ½ÎÏ¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ê¤É¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ¤â½Ð¿§¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎMVP¤À¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÆÃ¤Ë¼çÎÏ¤Î²ø²æ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬Áê¼¡¤°¤À¤±¤Ë¡¢º´Ìî¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼ý³Ï¤À¡£
¡¡¼éÅÄ±ÑÀµ¤ä±óÆ£¹Ò¤¬²ø²æ¤Ê¤É¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¸½ºß¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î½øÎó¤Ïº´Ìî¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º´Ìî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¿¥Õ¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Àá¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç±óÆ£¡õ³ùÅÄÂçÃÏ¤Î£²¿Í¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢º´Ìî¡õ±óÆ£¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òºÇ¤â¹â¤á¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ý³Ï¤Ï¡¢Æ²°Â¤À¡£º¸Â¤Ç·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à£²ÅÀÌÜ¤Ï¡¢Èà¤¬°ìÎ®Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ²°Â¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Î£±²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¥¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤½Æ²°Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£