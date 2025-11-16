「７−２!? 何があったんだ」東京決勝で衝撃スコア！ 堀越が國學院久我山に“大勝”でSNS騒然「強すぎるだろ」「ここまで点差が開くとは」【選手権予選】
選手権の東京都予選Aブロック決勝が11月16日に行なわれ、堀越が國學院久我山を７−２で撃破。３年連続７度目の本大会出場を決めた。
前半16分、小川が右からのクロスを胸で押し込みネットを揺らすと、後半７分には千葉が追加点。その３分後には田中、さらに後半15分に千葉がこの日、自身２点目のゴールを奪い、リードを４点に広げた。
後半21分に１点を返されたが、その１分後に田中のゴールで加点。後半28分に再び失点も、その後は千葉、小森がダメ押しの得点を挙げた。
大量７得点。衝撃のゴールラッシュで堀越が勝利したこの試合には、SNS上では以下のような声が上がった。
「決勝で７得点すげー」
「７−２!? 何があったんだ」
「ここまで点差が開くとは思わなかった」
「いや堀越強すぎるだろ」
「堀越も国学院久我山も強いイメージあったけど」
國學院久我山もこれまで９度選手権に出場。強豪校ひしめく東京予選のファイナルでのまさかの結果に、ファンも驚きを隠せない様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
