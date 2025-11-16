失点に呆然…町田との死闘に敗れたFC東京。14大会ぶりの天皇杯決勝へ進めず今季無冠
2025年11月16日、FC東京が天皇杯準決勝でFC町田ゼルビアと対戦。１週前のリーグ戦では同じ国立競技場で町田を１−０と下しているので、その勢いを駈って勝利を掴みたかった。
この日のスタメンは以下のとおりだ。システムは４−４−２で、GKが波多野豪、４バックは室屋成、森重真人、長友佑都、アレクサンダー・ショルツ。中盤は安斎颯馬、高宇洋、小泉慶、マルコス・ギリェルメ、２トップは佐藤恵允と仲川輝人だった。
立ち上がりから町田のプレスに苦しむ時間帯もあったFC東京は、それでも焦らずボールを握るようになる。10分過ぎからはセカンドボールへの反応も早くなり、敵陣内に攻め込む回数が増えた。
20分あたりになると、ほぼ互角の展開に。どちらに流れが傾いてもおかしくない状況になった。その後はほとんどチャンスを作れないまま、FC東京はスコアレスで前半を終えた。
迎えた後半、FC東京は立ち上がりと同様に町田にやや押し込まれてしまう。すると、61分、ベンチが動く。マルコス・ギリェルメと仲川に代えてマルセロ・ヒアンと野澤零温を投入して、流れを変えようとした。
しかし流れを掴めず、後半も０−０で終了。延長戦に突入した。
死力を尽くしてゴールを狙うFC東京だが、町田のDF望月ヘンリー海輝の壁が厚く、ゴールネットを揺らせない。すると、延長前半の103分、一瞬の隙を突かれて林幸多郎に先制点を献上。選手数人がその場で呆然と立ち尽くした。さらに延長後半の109分にも失点を重ね、FC東京は０−２の完封負けを喫してしまった。
残念ながら、町田との死闘に敗れたFC東京は14大会ぶりの天皇杯決勝進出を果たせず、今季無冠となった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
この日のスタメンは以下のとおりだ。システムは４−４−２で、GKが波多野豪、４バックは室屋成、森重真人、長友佑都、アレクサンダー・ショルツ。中盤は安斎颯馬、高宇洋、小泉慶、マルコス・ギリェルメ、２トップは佐藤恵允と仲川輝人だった。
20分あたりになると、ほぼ互角の展開に。どちらに流れが傾いてもおかしくない状況になった。その後はほとんどチャンスを作れないまま、FC東京はスコアレスで前半を終えた。
迎えた後半、FC東京は立ち上がりと同様に町田にやや押し込まれてしまう。すると、61分、ベンチが動く。マルコス・ギリェルメと仲川に代えてマルセロ・ヒアンと野澤零温を投入して、流れを変えようとした。
しかし流れを掴めず、後半も０−０で終了。延長戦に突入した。
死力を尽くしてゴールを狙うFC東京だが、町田のDF望月ヘンリー海輝の壁が厚く、ゴールネットを揺らせない。すると、延長前半の103分、一瞬の隙を突かれて林幸多郎に先制点を献上。選手数人がその場で呆然と立ち尽くした。さらに延長後半の109分にも失点を重ね、FC東京は０−２の完封負けを喫してしまった。
残念ながら、町田との死闘に敗れたFC東京は14大会ぶりの天皇杯決勝進出を果たせず、今季無冠となった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！