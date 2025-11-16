”伏兵”が劇的な決勝弾。１週間前のリベンジを果たした町田がFC東京を下して天皇杯制覇に王手!
2025年11月16日、FC町田ゼルビアが天皇杯準決勝でFC東京と対戦。１週前のリーグ戦では同じ国立競技場で同じ相手に０−１と敗れているだけに、負けるわけにはいかなかった。
この日のスタメンは以下のとおりだ。システムは３−４−２−１で、GKが谷晃生、３バックは昌子源、ドレシェヴィッチ、望月ヘンリー海輝、ウイングバックは林幸多郎と中村帆高。ボランチは中山雄太と前寛之、シャドーは相馬勇紀と藤尾翔太、CFはミッチェル・デュークだった。
立ち上がりから積極的に仕掛けた町田は、２分に中山がファーストシュートを放つなどFC東京にプレッシャーをかけた。良い入りかと思われたが、10分過ぎからはやや押し込まれる展開に。セカンドボールを上手く拾えなくなり、自陣エリア内に侵入される回数が増えた。
20分あたりになると、拮抗した状況に。町田はロングボールも織り交ぜつつ、相馬らの個人技で打開しようとしていた。36分に相馬のクロスに合わせたM・デュークのヘディングシュートはGK波多野豪の正面。先週と同じく、なかなかゴールを奪えない展開となった。
０−０で迎えた後半、町田はサイドを起点に崩そうとするが、なかなかシュートに持ち込めない。良いところまでボールを持ち込みながらも最終局面で精度を欠くケースが続き、決定打に欠けたのだ。
そんななか、74分にオ・セフンとナ・サンホの“韓国人コンビ”を投入と勝負に出た。しかし、その後もチャンスを得られず、町田は延長戦を戦うことになった。
そして、ついに──。ロングボールを放り込んでチャンスを窺う町田が延長前半の103分、“伏兵”林のゴールでリードを奪う。さらに延長後半の109分、相馬のクロスに合わせたオ・セフンのゴールで追加点と、町田が底力を見せつけた。
死闘の末、２−０でタイムアップ。１週間前のリベンジを果たした町田が劇的な展開で決勝に進出。天皇杯制覇に王手をかけた。
この日のマン・オブ・ザ・マッチは望月だろう。このCBの堅守がなければ勝利を掴めなかったはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
この日のスタメンは以下のとおりだ。システムは３−４−２−１で、GKが谷晃生、３バックは昌子源、ドレシェヴィッチ、望月ヘンリー海輝、ウイングバックは林幸多郎と中村帆高。ボランチは中山雄太と前寛之、シャドーは相馬勇紀と藤尾翔太、CFはミッチェル・デュークだった。
20分あたりになると、拮抗した状況に。町田はロングボールも織り交ぜつつ、相馬らの個人技で打開しようとしていた。36分に相馬のクロスに合わせたM・デュークのヘディングシュートはGK波多野豪の正面。先週と同じく、なかなかゴールを奪えない展開となった。
０−０で迎えた後半、町田はサイドを起点に崩そうとするが、なかなかシュートに持ち込めない。良いところまでボールを持ち込みながらも最終局面で精度を欠くケースが続き、決定打に欠けたのだ。
そんななか、74分にオ・セフンとナ・サンホの“韓国人コンビ”を投入と勝負に出た。しかし、その後もチャンスを得られず、町田は延長戦を戦うことになった。
そして、ついに──。ロングボールを放り込んでチャンスを窺う町田が延長前半の103分、“伏兵”林のゴールでリードを奪う。さらに延長後半の109分、相馬のクロスに合わせたオ・セフンのゴールで追加点と、町田が底力を見せつけた。
死闘の末、２−０でタイムアップ。１週間前のリベンジを果たした町田が劇的な展開で決勝に進出。天皇杯制覇に王手をかけた。
この日のマン・オブ・ザ・マッチは望月だろう。このCBの堅守がなければ勝利を掴めなかったはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！