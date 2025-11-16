プロ野球・巨人は16日、2025年ドラフトで5位指名した沖縄電力・小濱佑斗選手と仮契約を結びました。契約金は5000万円、年俸は1000万円(金額はいずれも推定)となります。

指名から3週間ほど経つ中でも実感がわかなかったという小濱選手。「今日契約書にサインをさせていただいて、改めて実感がわきました」と思いを明かします。

背番号は『33』と発表。これは長嶋茂雄氏も、巨人監督をつとめていた93年〜99年の間に着用していました。小濱選手は「すごくいい番号をいただいたと思いますし、その背番号に恥じないように、僕らしいプレーを1軍の舞台で見せていけたら」とコメント。長嶋氏については「プロ野球をメジャーにしたのも長嶋さんだと思いますし、巨人をこれだけの伝統のあるチームにしてきたのも長嶋さんの功績だと思う」と語り、背番号についても「光栄ですし、期待を上回っていけるような結果とプレーを出していきたい」と意気込みました。

中部商業高から沖縄電力に入社して6年。常にプロの世界を目指しながら日々を過ごしてきたという小濱選手。「6年という長い期間が経ってしまったんですが、やっとその舞台のスタートラインに立てた。ここからは自分次第、あとは自分がどれだけできるかっていうところだと思うので、これまで以上に自分に厳しくやっていけたら」と今後に向けても語りました。

同席した水野雄仁編成本部長も「若い時から見ていたが、(指名が)決定的になったのは今回の都市対抗に補強選手で選ばれていて非常に動きがよかったから。堅実に守って、ここぞというところで打てる選手になってほしい。今年ブレイクした泉口選手や元々門脇選手もいるので、ライバルは多いと思うが、小濱くんらしい、自分の持ち味を前面に出してレギュラー争いに加わってほしい」と期待。これに小濱選手も「本当に自分が思っている以上の評価をしていただいたと思っていますし、期待をしっかり上回っていけるように、走攻守において頑張っていく」と意気込みました。