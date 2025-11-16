◇ラグビー・オータムネーションズシリーズ2025 イングランド33-19ニュージーランド(15日、ロンドン)

ラグビー・オータムネーションズシリーズの第3週が行われ、世界ランキング4位のイングランドが同2位のオールブラックス(ニュージーランド)に勝利しました。

イングランドは序盤、前半の14分と18分にトライを奪われ、いきなり2トライで0-12とされます。

それでも25分、トライラインまで約20メートルのスクラムから左へ展開しセンターのオーリー・ローレンス選手がタックルをかいくぐりトライを決めます。

前半残り約3分にはスタンドオフのジョージ・フォード選手が華麗なドロップゴールを連続で2本成功させ、11-12で前半を終わらせました。

すると後半、オールブラックスがイエローカードで一人少なくなると、後半3分にフォワードの攻撃でトライを決めついにイングランドが逆転しました。

勢いに乗るイングランドは14分にフォード選手が自陣10メートルから敵陣22メートル内側へ蹴り出し(50:22)チャンスを作ると、ラインアウトからバックスにパスし、ディフェンスラインを突破するトライで25-12とリードを広げます。

しかし64分に今度はイングランドがイエローカードで一人少なくなると、オールブラックスにトライを決められ25-19。それでもそれ以上は得点を許さず、イングランドは終了間際にペナルティーゴールとダメ押しのトライで勝利を決めました。

イングランドは2019年のワールドカップ以来、6年ぶりとなるオールブラックス戦の勝利。代表戦は2025年2月から負けなしの10連勝としました。