日本ハムは１６日、宮内春輝投手（２９）、松岡洸希投手（２５）、根本悠楓投手（２２）と育成選手契約を結んだと発表した。支配下登録だった３人は、１０月２８日に戦力外通告を受けていた。背番号は宮内が「１１７」、根本が「１５９」、松岡が「１１６」に決まった。

宮内は日本製紙石巻から２０２２年度ドラフト６位で入団。ルーキーイヤーの２３年は１５試合に登板し、プロ初勝利を含む１勝１ホールドをマークした。同年の秋季キャンプ中に左膝前十時靱帯（じんたい）断裂して手術。同オフに育成選手となった。２４年の７月に支配下登録されるも、シーズン後に戦力外通告を受けて育成契約に。今季も７月に支配下登録されたが１軍登板はなかった。

この日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で契約を結んだ宮内は「選手としての評価はしていると言っていただけたので、あとはもう自分の力を上げてだすだけ」と決意。４度目の支配下登録にとどまらず「１軍に上がってリリーフ陣の勝ちパターンにに入っていけるようにやっていきたい」と目標を掲げた。

松岡は２２年オフの現役ドラフトで西武から加入。２３年オフに戦力外通告を受けて育成契約に。今季は３月に支配下登録されて開幕１軍入りし、４月初旬までに３試合に登板したが、以降は２軍調整が続いていた。来季は３度目の支配下登録を目指すことになる。

根本は２０年度ドラフト５位で入団。２２年に１３試合登板で３勝３敗、１ホールドの成績を残し、アジアチャンピオンシップのにも選出された。２３年は５試合登板で３勝を挙げたが、２４年は２試合の登板にとどまり、今季は１軍登板なし。８月に左肘関節のクリーニング手術を受けていた。

また、育成の松本遼大投手（２３）、清宮虎多朗投手（２５）、山口アタル外野手（２６）とそれぞれ再契約したことも発表した。